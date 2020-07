Trump-AMLO, encuentro complicado

Agenda de EU llena de reclamos

• México, el apoyo del big broher

• T-MEC, ¿amigou, only business?

• GAP-BC, reconciliación impositiva



Abrid escuelas y cerrad las cárceles.

Concepción Arenal, pensadora española.





Muchos apostaban que mañana estarían en Washington Andrés Manuel López Obrador, Justin Trudeau y Donald Trump, para festejar el inicio del Acuerdo Comercial entre México, Canadá y Estados Unidos; un evento muy importante para las economías de los tres países.

Cada uno tiene ganancias importantes en este proceso comercial. Estados Unidos y Canadá, a través de sus principales firmas industriales, de servicios y empresariales, tendrán en México un aliado que les ofrece mano de obra barata, aunque en condiciones cercanas a la de sus socios.

El TLCAN, el Tratado de Libre Comercio que firmaron en 1993 e inició operaciones el 1 de enero de 1994, por los entonces presidentes George Bush, Carlos Salinas y Brian Mulroney, beneficio a México, luego de abrir una economía y un comercio cerrado. Así estuvieron a nuestro alcance todo tipo de mercancías, desde televisores, videos, computadoras, hasta automóviles mas baratos. En esos productos disminuyó el contrabando.

Mejoraron las condiciones de vida de millones de personas abajo el Río Bravo. Además, surgieron más negocios y empleo. Esto impulsó la creación de otras empresas, otros negocios y, específicamente, el comercio. Los negocios son fundamentales para el desarrollo de las naciones y sus pueblos.

Por ello, la reunión de los tres líderes, seguramente el próximo lunes, es un acto protocolario. Ahí estará Marcelo Ebrard, quien es el rostro internacional de la Cuarta Transformación, así como la embajadora de México, Martha Bárcena Coqui y nuestro embajador en la ONU, Juan Ramón de la Fuente.

La agenda de Estados Unidos, fuera del acto protocolario de grandes sonrisas y apretones de manos, estará lo que Ebrard y el equipo diplomático platicará con el secretario de Estado Mike Pompeo. Está la triangulación que hicieron algunas empresas mexicanas para adquirir, mediante trueque, camiones cisterna y maíz, por petróleo. Al mismo tiempo, la operación de asesores venezolanos y cubanos en México. Además, tocarán el tema de las armas que llenan al país, procedentes de la Unión Americana, y que son usadas por el crimen organizado.

Entre ambos países, los temas pendientes, son de seguridad nacional. No se trata de divergencias, sólo negocios y los entienden perfectamente AMLO y Trump.

Por Canadá, materialmente no hay mucho que discutir. Si hay espacio en la plática, hablarán de las visas para mexicanos y quizá sobre la demanda de los empresarios de esa nación que exigen homologación de los salarios entre las tres naciones del T-MEC; sus trabajadores son desplazados por nuestros compatriotas.

En este renglón, López Obrador lleva un as debajo de la mano. Se trata de la relación que usufructuó Napoleón Gómez Urrutia, con la AFL-CIO, la principal agrupación gremial de América del Norte y su dirigente Richard Trumka. De alguna manera, el ruido de los salarios bajos en México, disminuye.

Ahora bien, atrás de la reunión está el proceso electoral de Estados Unidos. Mientras México no sea rehén de las campañas políticas, todo está sobre rieles. Trump quiere siempre sobresalir y para ello podría tocar el tema del muro fronterizo. Esperamos que López Obrador de una respuesta clara y nacionalista, sin caer en confrontamientos con el gobierno estadounidense.

Las relaciones entre ambas naciones no han sido fáciles y, seguramente, tampoco lo serán en el futuro. Sim embargo, la guerra política no debe ser considerada un asunto personal. Se trata únicamente de negocios.

Yo considero positivo que López Obrador viaje internacionalmente. Que hable cara a cara con los líderes de Estado y Gobierno, ya que es la manera como se resuelven conflictos, pero fundamentalmente generan negocios para el país. Eso es bienestar generalizado.

PODEROSOS CABALLEROS: En días recientes GAP, que preside Raúl Revuelta, y el gobierno de Baja California lograron superar diferencias, sobre presuntos adeudos en el aeropuerto internacional Abelardo L. Rodríguez. Esto consolida al aeropuerto de Tijuana como uno de los más modernos y funcionales de la red nacional, gracias a las inversiones por más de 2,000 millones de pesos que el Grupo ha realizado en los últimos 5 años. Esta inversión permitió la ampliación hasta en 40 mil metros cuadrados de la plataforma de aviación comercial y en 30 mil metros cuadrados la superficie en rodaje.

También se duplicó el espacio de la sala de última espera, alcanzando casi 22 mil metros cuadrados y se construyeron más de 9 mil metros cuadrados de edificaciones nuevas. Para mejorar la experiencia del usuario se duplicó la capacidad de los sanitarios y se remodelaron más de 17 mil metros cuadrados para mejorar la imagen general del Aeropuerto, lo que incluyó la sustitución de bandas de reclamo de equipaje y la adquisición de un nuevo sistema que agiliza la documentación.

*** La chilena Ecomsur, la cual dirige en México Jorge Fernández-Gallardo, oficializa su entrada al país con la fusión con la empresa mexicana Ignite Commerce. Ecomsur México, ofrece un servicio de fullcommerce y omnicanalidad como parte de su ADN organizacional. Tiene como clientes a Coca-Cola, Samsonite, Philips, Carter´s, Samsung, Swarovski, MAC, Vans, Guess, Patagonia, entre otras, en un mercado que, según la cnsultora IDC, crecerá 60%.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Citibanamex e Impact Hub Ciudad de México, plataforma global de emprendimiento, lanzaron la convocatoria para la inscripción al programa EMERGENTE 2020, cuyo objetivo es impulsar a emprendedores mexicanos con proyectos de negocio que aporten valor social y contribuyan al desarrollo económico y social del país.

EMERGENTE 2020, impulsado por Compromiso Social Citibanamex, que dirige Andrés Albo, apoya y reconoce a las iniciativas de negocio de industrias creativas que tienen un impacto social positivo en la sociedad con sus procesos de producción, productos, servicios o modelo de negocio. Tiene como principal objetivo promover la recuperación económica tras la situación actual que ha impactado directamente a distintas industrias, entre ellas, al ecosistema emprendedor.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com poderydinero.mx [email protected] @vsanchezbanos