Trump, Amlo y elecciones

PALACIO

Por Mario Díaz

𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽, 𝗔𝗺𝗹𝗼 𝘆 𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀

-El presidente yanqui no tiene ’un pedazo de pastel’

-AMLO deberá eliminar ’prietitos en el arroz’

-¿Electores cobrarán facturas en las urnas?



EN noviembre y junio próximos, proporciones y circunstancias guardadas, se decidirá la suerte política del mandatario estadounidense DONALD TRUMP y el presidente mexicano ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

El primero pretende gobernar la Unión Americana por un período más de cuatro años; mientras que el segundo requiere de mayoría en la Cámara Baja para dar continuidad a la Cuarta Transformación.

Sin embargo, TRUMP y LÓPEZ OBRADOR no la tienen fácil en sus respectivos proyectos políticos como consecuencia de circunstancias adversas en lo que va de sus respectivos mandatos constitucionales.

Pero, vayamos por partes.

De acuerdo a encuestas, el republicano millonario neoyorquino es superado en un 8.5% de la preferencia electoral por su rival demócrata, el ex vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, JOE BIDEN.



La pandemia del coronavirus, la recesión económica y la violencia policial contra ciudadanos afroamericanos no han dejado buenos dividendos al presidente del país que, de acuerdo a su política exterior, pretende ser ’el policía del mundo’.

Un sector importante de la sociedad gringa considera que el presidente DONALD TRUMP manejó erráticamente y a destiempo la pandemia que dio paso a la enfermedad Covid-19; que no cumplió con la expectativa de crecimiento económico; y, además, le cuestionan negativamente la forma del control policial.



Tales ’prietitos en el arroz’ de TRUMP se han traducido en preferencia electoral para el candidato del Partido Demócrata JOE BIDEN, quien, si la elección fuera hoy, truncaría el plan reeleccionista del anglosajón presidente yanqui.

El ex senador y suplente del presidente BARACK OBAMA, como parte de su discurso de precampaña asegura que ’en un momento dado sentí que Dios me había estafado y yo estaba enfadado’, luego de la tragedia que vivió al perder a su esposa y a una hija en mortal accidente automovilístico en diciembre de 1972, suceso que también dejó como saldo dos hijos gravemente heridos.



Posteriormente, en 1988 BIDEN sufrió dos aneurismas cerebrales que pusieron en grave riesgo su existencia y, en 2015, enfrentó la pena de perder a su hijo BEAU BIDEN abogado, fiscal general y militar, quien falleciera a consecuencia del cáncer.

DONALD TRUMP y JOE BIDEN se enfrentarán electoralmente en las urnas el próximo mes de noviembre representando, respectivamente, al Partido Republicano y al Partido Demócrata, allá en la tierra del tío Sam.



Cierto, muy cierto. A poco menos de cinco meses de la competencia la brecha que separa a ambos contendientes podría modificarse en un sentido o en otro.

Respecto al proceso electoral en el territorio azteca, como es del dominio público, están en juego como premio mayor la mayoría en la Cámara de Diputados federal y 15 gubernaturas.



ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR requiere, mínimo la mayoría simple, que le garantice los presupuestos para sus programas sociales contemplados en su proyecto de Nación.



Pero, al igual que su homólogo yanqui, enfrenta una serie de obstáculos que pudieran influir en el resultado en las urnas, aunque, eso sí, con generosa preferencia electoral a pesar de sus desaciertos.

Llegado el momento, los ciudadanos con credencial para votar podrían cobrar facturas al creador del Movimiento de Regeneración Nacional a pesar de que ni su foto ni su nombre estarán en las boletas para sufragar.



La inseguridad, el decrecimiento económico, los miles de muertes y contagios por Covid-19, el pacto fiscal, serían, entro otros, los ’prietitos en el arroz’ del presidente de la 4T.



DESDE EL BALCÓN:

Interesante, sin duda, el mensaje del gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA al sustentar el porqué del pretendido impuesto a las paraestatales Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos por la emisión de gases de efecto invernadero. También, su postura para condonar adeudos de usuarios de la CFE y tarifa preferencial para Tamaulipas, tal y como la Federación aprobó en el estado de Tabasco.

Temas que, por supuesto, analizaremos en la siguiente entrega.



