Trump asegura que no asistirá a toma de posesión de Biden del 20 de enero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no asistirá a la inauguración del 20 de enero, es decir, cuando Joe Biden asuma como mandatario tras su victoria en las elecciones de noviembre. "A todos los que me han preguntado, no iré a la inauguración el 20 de enero", escribió en Twitter.



Se trata del segundo tuit del mandatario estadunidense, luego de que la red social suspendió su cuenta durante 12 horas por "riesgo de generar mayor violencia" ante las protestas de simpatizantes de Donald Trump en el Capitolio durante la ratificación de Joe Biden como presidente electo. En una primera publicación, escribió que los 75 millones de estadunidenses que votaron por él tendrán una voz gigante en el futuro, pues "no serán tratados injustamente de ninguna manera". Sin embargo, el presidente prometió una "transición ordenada", a través de un mensaje publicado por el director de redes sociales de la Casa Blanca, Dan Scavino, Trump reiteró que no estaba de acuerdo con el resultado de las elecciones.



Con 306 votos electorales, el Congreso de Estados Unidos avaló la victoria del demócrata Joe Biden, quien tomará posesión como presidente del país el 20 de enero, mientras que el presidente saliente Donald Trump obtuvo 232 votos. El vicepresidente Mike Pence avaló los resultados de la elección.



¿Quién debe asistir a la transición? En el acto de relevo, el presidente saliente y una delegación de legisladores del Congreso escoltan al mandatario electo desde la Casa Blanca hasta el Capitolio. Mientras que los integrantes del Comité Conjunto Inaugural del Congreso escoltan al presidente electo de una sala de espera en el exterior del Capitolio a la plataforma inaugural en el Frente Occidental. Posteriormente, el presidente de la Corte Suprema administra el juramento en presencia del público, el electorado que eligió al presidente, los miembros del Congreso, los magistrados, miembros del cuerpo diplomático y otros dignatarios dan testimonio, con lo que se cuenta con las presencia de los tres poderes del gobierno federal y el público. Te recomendamos: Pueden elegir avivar incendios o extinguir las llamas, dice Obama a republicanos Obama sí asistió a investidura de Trump En 2017, el presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, acompañó a Donald Trump en el Capitolio ante su juramente como mandatario electo. A las 09:49 horas, ambos salieron de la Casa Blanca rumbo al Capitolio, donde se realizará la investidura. Minutos antes salieron Michelle y Melania, así como Joe Biden y Mike Pence, posteriormente Barack Obama y Donald Trump abordaron una limusina. Luego de la ceremonia, el ahora ex presidente y su familia abandonarán Washington a bordo de un helicóptero para iniciar un breve periodo de vacaciones.