Trump asegura que no retirará lo dicho sobre mexicanos, ’lo que dije es verdad’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en entrevista con la cadena Telemundo que mantiene sus declaraciones que ha realizado en el pasado sobre los mexicanos y no retirará lo dicho.



Durante la entrevista, el periodista José Díaz Balart le recordó algunas de sus declaraciones, en particular aquella que hizo el 2 de junio de 2019.



’La gente ha dicho durante años que debemos hablar con México, el problema es que México es un abusador de Estados Unidos. Siempre toma pero nunca da. Ha sido así durante décadas’, escribió Trump el año pasado en su cuenta de Twitter.



En su mensaje, Trump prosiguió con una amenaza: ’O bien detienen la invasión de nuestro país por traficantes, cárteles y traficantes de personas, algo que podrían hacer muy fácilmente, o nuestras muchas compañías que han sido engañadas para instalarse al sur de la frontera regresarán a Estados Unidos gracias a estos aranceles’.



Cuestionado sobre estas declaraciones, el mandatario indicó que mantenía su posición, pero que se había progresado en el tema.



’Es verdad, lo que dije es verdad. No lo retiro, pero hemos progresado mucho, firmamos el T-MEC’, sostuvo.



Destacó que se eliminó el ’terrible’ Tratado de Libre Comercio (TLCAN) el cual consideró un desastre para Estados Unidos.



También señaló que ahora hay 27 mil soldados en la frontera para frenar la migración. ’Poca gente está cruzando, hemos construido 250 millas del muro, hemos cambiado las regulaciones en la frontera (…) el muro ha tenido un gran impacto en la frontera’.



A días de reunirse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump aseguró que Estados Unidos estaría ’inundado’ por el COVID-19 de no ser por la ’fortuna de tener el muro’ en la frontera sur, con México.



En 2015, cuando Donald Trump lanzó su campaña por la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos comenzó hablando de los mexicanos y de la frontera.



’Cuando México envía a su gente, no envía lo mejor, no los envía a ustedes. Están enviando gente con montones de problemas. Están trayendo drogas, están trayendo crimen, son violadores y algunos asumo que son buenas personas, pero yo hablo con guardias fronterizos y eso tiene sentido común’, dijo Trump.



Aseguró que desde el país vecino entran ’problemas’ que vienen ’de Sudamérica y toda América Latina’.



’Se ha convertido en un amigo’



Sobre su reunión con López Obrador dijo: ’Es un hombre fabuloso, es como un amigo mío, se ha convertido en un amigo, casi desde el principio’, dijo en la entrevista con Telemundo.



’Juntos estamos haciendo muchas cosas buenas para nuestros países’, aseguró Trump.



También destacó que se lleva mejor con el tabasqueño que con su predecesor, Enrique Peña Nieto.



’No nos llevábamos bien, o en teoría nos tendríamos que haber llevado mejor’.



