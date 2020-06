Trump busca poner fin a programa ‘Dreamers’ en 6 meses

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump está determinado a poner fin dentro de los próximos seis meses al programa ’Dreamers’ que protege a los migrantes que ingresaron al país ilegalmente cuando eran niños, dijo el domingo un funcionario.



La administración Trump ve al programa como un esquema ilegal y la Corte Suprema de Justicia, que la semana pasada falló contra el plan del gobierno para terminarlo, no está en desacuerdo, dijo el responsable en funciones del Departamento de Seguridad Interior, Chad Wolf, en ’Meet the Press’ de NBC.



’En ninguna parte de esa decisión dijeron que el programa era legal. Simplemente no les gustaron la lógica y los procedimientos que usamos’, dijo Wolf.



El jueves, la Corte Suprema bloqueó el esfuerzo de Trump de poner fin a la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) establecida por el expresidente Barack Obama, que protege de la deportación a alrededor de 649.000 inmigrantes.



La decisión ratificó otras medidas de tribunales de menor instancia que hallaron que una iniciativa de Trump de 2017 para rescindir el programa era ilegal pero no estaba imposibilitado de tratar de finalizar el programa en otra oportunidad.



El sábado, Trump dijo que su administración volvería a presentar planes para finalizar la política, aunque no dio detalles.



Forbes