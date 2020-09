Trump calificó de "estúpidos" a los latinos, según un libro de su exabogado

El presidente, Donald Trump, calificó de "estúpidos" a los latinos y a los afroamericanos, entre otros comentarios racistas, según el libro de memorias de Michael Cohen, exabogado personal del mandatario republicano.



En el libro "Disloyal: A Memoir" (Desleal: unas memorias), que fue obtenido por el periódico The Washington Post antes de la fecha de publicación, prevista para el próximo martes, Trump suma nuevos ataques a la comunidad latina.



Cohen, condenado por fraude, entre otros delitos, asegura que los tres hijos mayores de Trump fueron a su oficina después de que el empresario anunciara su intención de presentarse a la nominación republicana en el verano de 2015.



En aquella ocasión, Trump dijo que México mandaba a EE.UU. narcotraficantes, criminales y violadores y que por eso quería levantar un muro en la frontera con el país del sur.



Los hijos de Trump querían que su padre se retirase de la campaña porque estaban preocupados porque esa retórica estaba "matando a la empresa".



Sin embargo, el abogado personal del magnate aseguró que a Trump no le preocupaba eso porque sus negocios no se verían afectados, ni tampoco su campaña.



"Además, nunca obtendré el voto hispano", dijo el republicano, según el libro de Cohen. "Como los negros, son demasiado estúpidos para votar por Trump. No son mi gente".



Cohen fue condenado a tres años por violar las leyes de financiación de campaña electoral de Trump al pagar dinero a mujeres que decían haber mantenido relaciones con el presidente para comprar su silencio, además de evasión de impuestos y declaraciones falsas a un banco.



Antes de ingresar en prisión, el abogado testificó ante el Congreso, audiencia en la que relató numerosas mentiras y crímenes que supuestamente cometió para proteger a Trump, del que dijo que era "un racista, un estafador, un fraude".



El libro refleja además varios ataques de Trump hacia los afroamericanos y su predecesor, Barack Obama (2009-2017).



"Dime un país dirigido por una persona negra que no sea un idiota", dijo entonces el presidente, según Cohen.



El abogado explica en el libro además que Trump siente admiración por el presidente ruso, Vladimir Putin, por su capacidad de "apoderarse de una nación entera y dirigirla como si fuera su empresa personal, como la Organización Trump, de hecho".



En opinión de Cohen, Putin y Trump tenían en común el deseo de "dañar a (la exsecretaria de Estado y entonces candidata demócrata, Hillary Clinton) de cualquier manera posible" y que no hubo colusión con el Gobierno ruso para que él ganase las elecciones sino una "confluencia de intereses compartidos".



