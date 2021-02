Trump es ’culpable’ de incitar insurrección, dice Cámara de Representantes; pide al Senado condenarlo

Los fiscales de la Cámara de Representantes concluyeron su caso para condenar a Donald Trump en su juicio político en el Senado, diciendo que han demostrado que el expresidente es culpable de incitar a una insurrección cuando una multitud de sus partidarios irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero para detener el traslado pacífico poder.



’Senadores, Estados Unidos, debemos ejercitar nuestro sentido común sobre lo que sucedió’, dijo el representante Jamie Raskin, el gerente principal de juicio político, en los argumentos finales de los demócratas. ’No nos dejemos atrapar por muchas teorías extravagantes de los abogados aquí. Ejerciten su sentido común sobre lo que acaba de ocurrir en nuestro país ’.



Los nueve gerentes de la Cámara baja que presentaron la acusación contra el expresidente argumentan que él traicionó su juramento al incitar a sus seguidores a asaltar el Capitolio. Los abogados de Trump responden que él no presionó a sus partidarios a la violencia y simplemente ejerció sus derechos de la Primera Enmienda.



Los acontecimientos se produjeron el tercer día de juicio en el que los demócratas acusaron a Trump de "incitación a la insurrección".



Discursos de Trump

Los gerentes de la Cámara de Representantes pasaron tres días destacando los propios tuits, discursos y comentarios de Trump para argumentar que su campaña de meses para avivar la ira por las elecciones del 3 de noviembre perdió ante el demócrata Joe Biden. El intento de revertir los resultados con ’la gran mentira’ de que se robaron las elecciones culminó en los disturbios que no hizo nada para prevenir o detener, argumentaron.



Se espera que los abogados de Trump presenten su defensa el viernes y es posible que solo necesiten un día para sus argumentos, que incluirán presentaciones de video después de que los gerentes de la Cámara reprodujeran imágenes apasionantes del asalto al Capitolio y los ataques violentos a agentes de policía.



El expresidente está "muy optimista" mientras su equipo de defensa se prepara para presentar su caso, dijo David Schoen, uno de sus abogados. En una entrevista de Fox News señaló que la nación ’se conmoverá’ por lo que verán cuando el equipo de defensa tome el mando. Rechazó el paquete de videos editados presentados por los gerentes de juicio político de la Cámara.



"Esto es lo que se obtiene cuando se contrata una compañía cinematográfica y se contrata a un gran bufete de abogados para crear un producto profesional que saque las cosas de contexto y lo presente como un paquete de entretenimiento", dijo Schoen.



Si bien algunos republicanos dijeron que la presentación de los demócratas fue muy efectiva, había pocas señales de que suficientes de ellos se inclinaran a condenar a Trump. Cuarenta y cuatro de los 50 republicanos ya han votado dos veces para indicar que consideran inconstitucional el juicio de un presidente que ya no está en el cargo. Se necesitarían al menos 17 votos del Partido Republicano para alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para la condena.



Biden, quien ha evitado comentar sobre el proceso de juicio político, dijo en breves declaraciones a los periodistas este jueves que "algunas mentes pueden haber cambiado" por el vívido caso presentado por los gerentes de juicio político de la Cámara.



Pero el senador Dick Durbin, el segundo demócrata de la cámara, dijo que veía poca evidencia de que más republicanos se unieran a los demócratas para condenar a Trump por incitar a una insurrección.



"Muchos de ellos son leales a Donald Trump incluso hasta el día de hoy, a pesar de lo que haya dicho sobre ellos o sus familias en el pasado", dijo Durbin en una entrevista con Bloomberg Television. "Y muchos de ellos temen el poder político de Donald Trump".



El senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur, uno de los aliados más cercanos de Trump en el Congreso, sugirió que el enjuiciamiento era inútil, y que la mayoría de sus colegas republicanos ya se habían pronunciado en contra de la condena. Dijo que le había asegurado al expresidente que ’el caso se acabó’ y que ’es solo cuestión de obtener el veredicto final’.



El senador republicano James Lankford de Oklahoma dijo que los gerentes de juicio político "no conectaron los puntos" para él al vincular las palabras de Trump a la insurrección.



El equipo de Trump tiene la intención de depender en gran medida de su uso de las palabras "pacífica y patrióticamente" en un momento del discurso del 6 de enero como parte de su defensa contra el cargo de acusación de incitación, según personas familiarizadas con el esfuerzo. También planean mostrar videos de demócratas prominentes que usan una retórica similar sobre la lucha para argumentar que Trump está siendo sometido a un doble estándar.



La representante Madeleine Dean, otra gerente de juicio político, anticipándose a la discusión, dijo el miércoles que Trump solo usó la palabra "pacíficamente" una vez en el discurso de 11.000 palabras, mientras instó a los seguidores con las palabras "luchar" o "luchar" 20 veces.



’Inspiración de Trump’

Los demócratas utilizaron su último día de argumentos en el juicio de Trump para cimentar el vínculo entre la retórica incendiaria de Trump y la insurrección en el Capitolio al resaltar las palabras de los insurrectos, que los gerentes de la Cámara de Representantes dijeron que muestran que estaban siguiendo las órdenes de Trump.



Los gerentes de juicio político de la Cámara también dijeron que Trump inspiró o aprobó el complot extremista nacional para secuestrar a la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, las protestas en las capitales estatales de todo el país y las amenazas que requirieron que más de 25 mil soldados de la Guardia Nacional cerraran Washington para la toma de posesión de Biden.



Dijeron que debe ser condenado para evitar que un futuro presidente siga el mismo camino destructivo.



’No estamos aquí para castigar a Donald Trump’, dijo la representante Diana DeGette, una de las nueve gerentes de la Cámara. ’Estamos aquí para evitar que las semillas del odio que él plantó den más frutos’.



El representante Ted Lieu, otro gerente, dijo que Trump no ha mostrado remordimiento ni arrepentimiento después del ataque al Capitolio.



"Estaba mostrando desafío", dijo Lieu. "Nos estaba diciendo que volvería a hacer esto, que podría hacerlo de nuevo".



Raskin argumentó que el ataque al Capitolio fue parte de un ’patrón y práctica de incitación a la violencia’ de larga data de Trump. Marcó ejemplos de Trump alentando o expresando su aprobación de ataques que se remontan a su campaña presidencial de 2016, cuando en varias ocasiones alentó a las multitudes a atacar a los manifestantes que interrumpieron los eventos.



DeGette se centró en las palabras de quienes participaron en la insurrección.



En videos y otras publicaciones en las redes sociales, los insurrectos "dejan en claro que el ataque fue hecho para Donald Trump, siguiendo sus instrucciones y para cumplir sus deseos", dijo.



"Etiquetaron al Sr. Trump en tuits", dijo. "Amigos, esto no fue un crimen oculto".



Luego mostró videos de la mafia respondiendo al llamado de Trump de luchar y mostrar "fuerza" con cánticos para "luchar por Trump" e invadir el Capitolio.



La fiscalía utilizó videos y audio inéditos para mostrar vívidamente a los senadores lo cerca que estuvieron los alborotadores de llegar a ellos, así como al vicepresidente Mike Pence. Los senadores de la cámara escucharon absortos en silencio mientras se reproducían las grabaciones.



Los gerentes de juicio político describieron el asalto no solo como previsible sino como el resultado esperado de una multitud de acciones calculadas para incitar a los seguidores de Trump. La estrategia parecía diseñada para refutar los esfuerzos de la defensa para presentar su discurso ardiente antes del asalto como una hipérbole política normal y para persuadir al público de que sus acciones fueron premeditadas y cínicas.



El juicio llegará a su fin este fin de semana.