Trump planea irse a vivir a Florida... y sus futuros vecinos quieren impedirlo

Donald Trump planea volar a su resort de Mar-a-Lago en Florida en algún momento antes de que asuma el poder Joe Biden, donde varios miembros del personal actual de la Casa Blanca trabajarán para él o su yerno Jared Kushner una vez culminada su presidencia, según personas familiarizadas con el tema.



Trump tiene la intención de vivir en el resort ubicado en Palm Beach, dijeron las personas, aunque algunos de sus futuros vecinos están tratando de evitar que resida de forma permanente en ese lugar.



En Washington, el Departamento de Estado extendió una invitación a Biden y su esposa, Jill, para que se quedaran en Blair House, una casa histórica cerca de la Casa Blanca, la noche antes de la inauguración el 20 de enero, señalaron personas familiarizadas con el asunto.



Los Biden han aceptado continuar con esa tradición de los presidentes electos.



Ha habido incertidumbre en la Casa Blanca sobre a dónde iría Trump después de su presidencia. Los ayudantes habían asumido Mar-a-Lago, pero el presidente no les ha contado sus planes ni les ha dicho públicamente lo que hará después de dejar el recinto presidencial, dijeron las personas.



Kushner planea vivir al menos una parte del tiempo en Miami con su esposa, Ivanka Trump, dijeron las personas.



Los ayudantes de Trump que planean trabajar para él o para Kushner después de la Casa Blanca incluyen a Nick Luna, director de Operaciones de la Oficina Oval; Molly Michael, asistente adjunta de Trump; y Cassidy Hutchinson, asistente del jefe de personal Mark Meadows, dijeron las personas. La esposa de Luna, Cassidy Luna, asistente adjunta del presidente, tiene la intención de trabajar para Kushner.



La gente pidió no ser identificada porque Trump no ha hecho públicos sus planes y podría cambiar de opinión.



No está claro cuándo partirá Trump de Washington hacia Florida. El presidente anunció el 8 de enero que no asistirá a la toma de posesión de Biden, luego de que sus falsas afirmaciones de que le habían robado las elecciones inspiraron un sangriento motín de sus partidarios en el Capitolio de Estados Unidos.



De hecho, ese anuncio fue su último tuit antes de que Twitter suspendiera permanentemente su cuenta por temor a que pudiera usarla para provocar más violencia. El vicepresidente Mike Pence, quien irritó a Trump al negarse a aceptar su intento de revertir las elecciones, estaba furioso con el presidente después de los disturbios y confirmó, a su vez, que él sí asistirá a la toma de posesión de Biden.



Los presidentes no están obligados constitucionalmente a asistir a las tomas de posesión de sus sucesores, pero tradicionalmente lo hacen para simbolizar la importancia de transferir el poder de manera pacífica.



Un abogado que representa a varios de los vecinos de Trump ha exigido que Palm Beach declare que el presidente saliente no puede vivir en Mar-a-Lago, citando un acuerdo que hizo con la ciudad a principios de la década de 1990 cuando convirtió la propiedad de una residencia privada a un club privado, según el Washington Post. Hasta el momento, no se sabe que la ciudad haya hecho nada que impidiera que Trump viviera allí.



El personal de Trump ha comenzado a abandonar la Casa Blanca. El miércoles, un fotógrafo de Reuters sacó de la Casa Blanca al asesor comercial del presidente, Peter Navarro, que llevaba una gran fotografía enmarcada de una de las reuniones de Trump con el presidente chino Xi Jinping. Los fotógrafos también vieron a la esposa de Meadows, Debbie Meadows, empacando un faisán disecado en el maletero de un automóvil junto con cajas.



Con la asistencia de Jordan Fabian y Josh Wingrove.