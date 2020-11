Trump... se quebró

Qué le queda al magnate presidente Donald Trump, como dice el refrán: que ’vender cara su derrota’; por lo pronto la noticia en el mundo es que se quebró el arrogante huésped por sólo cuatro años de la Casa Blanca, terribles por cierto, al acepta iniciar la transferencia de poder en favor del presidente ’electo’, el demócrata Joe Biden.



Seguirá en su cantaleta de fraude en las elecciones del primer martes de este noviembre de 2020, pero al fin empieza a asimilar, aparte de la misma derrota electoral, las derrotas, una tras otra, en los tribunales correspondientes donde sus abogados encabezados por el exalcalde de Nueva York, también llamado ’El alcalde de Estados Unidos’, Rudy Giuliani, no han podido lograr ni el más mínimo triunfo.



En efecto, todo los juicios o demandas les han resultado adversos; las más graves derrotas legales se las infligieron las autoridades judiciales y electorales de Michigan, Pensilvania y Georgia, al desechar sus demandas de fraude.



Ante todo este desastre, que le queda a Trump, más que vender ’cara su derrota’, al seguir insistiendo en el fraude electoral, sin importarle un bledo el daño que le está infligiendo a su país.



El se contentara con pasar a la historia como el presidente derrotado por un supuesto fraude. Su egocentrismo se vera satisfecho con tal desacato.



Es del dominio público internacional que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como dicen los cables, después de 20 días de incertidumbre, la Administración de Servicios Generales recibió el visto bueno para que inicie el proceso de transición entre el presidente saliente Donald Trump y el mandatario electo, el demócrata Joe Biden.



Esto desde luego no hubiera sucedido sin el acuerdo tácito o directo de Trump, aunque como ya lo apuntamos, el magnate insistirá en su cantaleta: ’seguirá en la lucha’.



La orden la dio a su equipo para establecer contacto con el líder demócrata para iniciar la transferencia del poder.



La Administración de Servicios Generales, GSA, por sus siglas en inglés, encargada de permitir el acceso a fondos y recursos de transición para los presidentes de Estados Unidos, dejó de retenerlos



’Quiero agradecer a Emily Murphy, titular de la GSA, por su firme dedicación y lealtad a nuestro país. Ha sido acosada, amenazada y abusada, y no quiero que esto le suceda a ella, su familia o los empleados de GSA’, dijo Trump en su cuenta en Twitter. ’Sin embargo, en el mejor interés para nuestro país, recomiendo que Emily y su equipo hagan lo que tengan que hacer respecto a los protocolos iniciales, y le he dicho a mi equipo que haga lo mismo’.



Inicialmente son más de 6 millones de dólares, para los gastos de la transición presidencial en Estados Unidos. Ahora si estemos ciertos que el próximo 20 de enero de 2021 se inicia la era Biden, se acaba la pesadilla trumpista.



Entre comillas, ’vendió cara su derrota’, sin importarle al magnate la historia misma de su nación, lo sustantivo es que Trump… al final se quebró.



