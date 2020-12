Trump sugiere que el COVID-19 se inventó para robarle la reelección

Continuando con su intento de generar dudas sobre los resultados de las elecciones, el presidente Donald Trump retuiteó el domingo un video que contiene varias teorías de conspiración en torno a la carrera de 2020 con una versión extraña del origen del coronavirus alegando que fue diseñado para empañar su imagen.



El video publicado por una cuenta anónima llamada @a17time que tuitea en apoyo del presidente Trump muestra una serie de afirmaciones que comienzan desde el origen de Covid-19 y conducen a las encuestas de 2020 y los resultados de las elecciones.



El video comienza con el título en negrita "Cómo robar una elección" y la voz en off dice: "Comience con un virus, impórtelo a Estados Unidos, hable de él sin parar, llame a algunos gobernadores, ponga pacientes en hogares de ancianos, mate a miles, culpe al presidente, siga culpando, culpe un poco más’, dice el narrador, mientras se escuchan tomas de hospitales y cementerios abarrotados de fondo.



"Cierre las pequeñas empresas [sic], mate la economía, impulse la votación por correo, avive una guerra racial, llame a la violencia, elija a una candidata, no, no a ella", dice la voz en off con las tomas de Tulsi Gabbard y luego pasa a la tomas de Joe Biden diciendo "sí, es más propio de él [sic]", mientras la música de "No Church in the Wild" de Kanye West y Jay-Z suena de fondo.



La voz en off sigue afirmando que la prensa "protege" a Biden y no a los conservadores. ’Ignore la recuperación económica, reste importancia a la paz mundial, bombee el lugar’, dice la voz en off.



El video, de poco más de un minuto, ha recibido más de 370.000 reproducciones y ha sido retuiteado más de 20 mil veces. El sitio de redes sociales también se apresuró a marcar el video como "disputado", como ocurre con la mayoría de los tweets del presidente Trump que contienen afirmaciones infundadas relacionadas con la elección.



El video sigue en gran medida la línea de lo que el presidente Trump ha estado afirmando hasta ahora, incluidas afirmaciones como manipulación generalizada, fraude con el software de votación y connivencia de los medios de comunicación y los "grandes tecnológicos", y termina con la declaración, "robar la república más poderosa de el mundo es así de fácil".



Sin embargo, la mayoría de estas afirmaciones han sido desmentidas por las autoridades y los verificadores de hechos independientes que continúan sosteniendo que las elecciones estadounidenses se llevaron a cabo de manera justa sin ninguna interferencia extranjera. La mayoría de las demandas de Trump con acusaciones similares han sido retiradas o rechazadas por los tribunales y los resultados han sido certificados oficialmente.