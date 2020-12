Trump tacha a la Corte Suprema de "incompetente y débil"; se niega a firmar paquete de ayuda

Mientras un paquete de ayuda económica está en el limbo por su bloqueo, el mandatario saliente Donald Trump tachó este sábado a la Corte Suprema de "incompetente y débil" al acusar, sin pruebas, que hubo "fraude" electoral, aun después de que el Colegio Electoral confirmara la victoria del presidente electo Joe Biden.



"La Corte Suprema de Estados Unidos ha sido totalmente incompetente y débil en el fraude electoral masivo que tuvo lugar en las elecciones presidenciales de 2020. Tenemos una prueba absoluta, pero ellos no quieren verlo... Si tenemos elecciones corruptas, ¡no tenemos país!", tuiteó el aún gobernante.



Además dijo que el proceso fue "la elección de un país del tercer mundo".



"Un joven militar que trabajaba en Afganistán me dijo que las elecciones en Afganistán son mucho más seguras y están mucho mejor organizadas que las elecciones de 2020 en Estados Unidos. La nuestra, con sus millones y millones de boletas por correo corruptas, fue la elección de un país del tercer mundo. ¡Presidente falso!", siguió el todavía mandatario.



Sobre el paquete de ayuda económico por la pandemia indicó que "simplemente quiero que nuestra gran gente tenga 2 mil dólares, en lugar de los miserables 600 dólares que están ahora...".



"Hice muchas llamadas y tuve reuniones en Trump International en Palm Beach, Florida. ¿Por qué los políticos no quieren darle a la gente 2 mil dólares, en lugar de sólo 600 dólares? No fue su culpa, fue China. ¡Denle a nuestra gente el dinero!", tuiteó el viernes Trump.



El Congreso aprobó un paquete de ayuda por 900 mil millones de dólares en la semana. Si el mandatario saliente se niega a firmar el acuerdo, asociado a una ley de gasto gubernamental de 1.4 billones de dólares, forzará un cierre del gobierno además de demorar los cheques de ayuda e interrumpir las prestaciones de desempleo y protecciones ante desahucios, en el peor momento de la pandemia en Estados Unidos, que suma más de 18.7 millones de casos de coronavirus y supera las 330 mil muertes.



