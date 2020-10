Trump ¿Tiene el remedio o el engaño?

Desde que el viernes pasado -2 de octubre-, se dio a conocer la noticia de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su esposa Melania dieron positivo al covid19, la gran mayoría de los estadounidenses y sobre todo ciudadanos de otras latitudes desconfiaron de la ’terrible’, noticia, hoy la incredulidad se amplía ante el viajecito que hizo el domingo en auto el huésped de la Casa Blanca ’para saludar a sus simpatizantes’ y con la información al momento de cerrar esta entrega, de que la tarde se este lunes el magnate-presidente seria dado de alta del hospital militar donde fue ingresado.



No cabe duda que la cauda enorme de científicos en el mundo que están en el trabajo constante y agotador por lograr la vacuna anticoronavirus, de acuerdo a lo anterior, están perdiendo el tiempo porque los médicos de Trump, se colige por las decisiones a tomar, que ya tienen ’el remedio y el trapito’, puesto que en 72 horas aliviaron al Donald; se antoja decir que son impresionantes los conocimientos de los médicos personales del líder de la gran potencia del norte.



No puedo revelar la identidad, por falta de autorización de una o uno de los colegas de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG, quien escribió el mismo viernes pasado: ’Cómo hacen los ‘bullíes’ -abusadores, bravucones, etc.-, Trump ha mostrado su estupidez anti-científica, ya el peligro es que este fraude va a engañar a los votantes para conseguir su simpatía. No es parte de alguna ´nueva normalidad’, es una abnormalidad y por eso temporal’.



El presidente estadunidense, Donald Trump, anunció que saldrá del Hospital Walter Reed, donde fue hospitalizado por Covid-19, este mismo lunes a las 18.30 hora, según información oficial de la Casa Blanca, (Fuente: Twitter/The White House)



La nota se complementa de esta manera con un tuiteó del propio magnate: ’Saldré del gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 18H30. ¡Me siento realmente bien! No le tengan miedo al covid. No dejen que domine su vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!’.



Sin embargo, crecía la polémica por la falta de precauciones, tomadas por la Casa Blanca y la familia Trump para evitar los contagios, o por resultar toda una estratagema electorera para remontar su caída en las encuesta que lo colocan cuando menos con 8 puntos debajo de demócrata Joe Biden.



A pesar de esto y de los muchos interrogantes sobre la salud de Trump luego de mensajes oficiales confusos el fin de semana, el mandatario dejó en claro su intención de regresar a la campaña para los comicios del 3 de noviembre, en la que el demócrata Joe Biden lidera la carrera.



Díganlo sino los 15 disparos de Trump en mayúscula que lanzó en menos de 30 minutos en su cuenta en Twitter, claro ensalzando lo que considera éxitos de su gobierno.



’MERCADOS BURSÁTILES EN ALZA. ¡VOTEN!’. ’EL EJÉRCITO MÁS FUERTE. ¡VOTEN!’. ’LEY Y ORDEN. ¡VOTEN!’. ’LIBERTAD RELIGIOSA. ¡VOTEN!’. ’EL MAYOR RECORTE DE IMPUESTOS DE LA HISTORIA Y OTRO POR VENIR. ¡VOTEN!’. ’FUERZA DEL ESPACIO. ¡VOTEN!’. ’LUCHA CONTRA LOS CORRUPTOS MEDIOS DE NOTICIAS FALSAS. ¡VOTEN!’.



No podía faltar el ataque a la prensa; ante todo este desbarajuste, lo único que es de exigirle a Trump, es que no sea díscolo y que comparta con la humanidad los medicamentos que en 3 días, en 72 horas lo aliviaron del coronavirus, del covid19, del flagelo de Siglo XXI, sin embargo la pregunta está en el aire: ¿remedio o engaño?



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, el portal www.libertas.mx e IRRADIA NOTICIAS.