PALACIO

Por Mario Díaz



Trump versus ’virus chino’



-Apuesta su resto a la vacuna contra Covid-19

-Candidatos se disputan el ’voto tímido’

-Encuestas favorecen a Joe Biden

UNA bien estructurada estrategia de campaña y la vacuna contra el Covid-19 podrían cerrar la brecha de la preferencia electoral entre el republicano DONALD TRUMP, quien pretende reelegirse como presidente de los Estados Unidos, y el demócrata JOE BIDEN que aspira a ser el nuevo huésped de la Casa Blanca.



A menos de dos meses de la elección presidencial en la Unión Americana, BIDEN mantiene el 51 por ciento de la aceptación ciudadana, mientras que TRUMP registra un 43% en su intento por continuar en el poder estadounidense por otro período de cuatro años.



Estadísticas de distintas empresas encuestadoras coinciden en que la ventaja del candidato demócrata varía entre 6.9% y 8.1%, porcentaje que le daría un triunfo indiscutible si la cita a las urnas electorales fuera hoy.

DESDE EL BALCÓN:

I.-Desde cierta perspectiva, tal parece que las venganzas o ajustes de cuentas no tan solo son acciones que se registran en el ámbito del crimen organizado, sino que estas también se producen en el terreno político.



Veamos.

La negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) para reconocer a México Libre como partido político, cierto o falso, se asocia a una venganza política del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR contra su acérrimo enemigo FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, a quien no le perdona, desde su punto de vista, que le haya robado la presidencia en la elección de 2006.



Misma lectura que eventualmente podría involucrar al gobernador tamaulipeco FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA en la manifestación femenina del pasado lunes, acto que ensombreció el II Informe de Gobierno del alcalde de H. Matamoros MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, y que podría estar relacionado con el mal momento que los morenistas locales hicieron pasar al mandatario estatal durante la pasada visita presidencial.



La representación no tan representativa del Ejecutivo estatal en la ceremonia es un claro indicio de que la relación no está precisamente “a partir de un piñón”.



Lo único cierto es que durante la competencia por diputaciones federales, gubernaturas, congresos locales y alcaldías que estarán en juego el domingo 6 de junio, tanto Morena como el PAN se darán “hasta con la cubeta” y, obviamente, se emplearán a fondo con el “juego sucio”.



P al baile vamos.

II.-Acapararon espacios mediáticos los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo en Tamaulipas: el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, de acuerdo a una empresa encuestadora, está colocado en el Top 5 de los mandatarios mejor evaluados; GERARDO PEÑA FLORES, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, rindió su primer informe de actividad legislativa.



Y hasta la próxima.

[email protected]