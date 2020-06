Tú decides: WhatsApp y un truco para volverlo transparente y personalizarlo como más te guste

Toma nota y no te pierdas el siguiente truco. Conocida por ser una aplicación que se suele reinventar cada cierto tiempo, WhatsApp aún tiene puntos débiles en el hecho de que siguen habiendo funciones que son dejadas de lado y no son priorizadas como deberían ser por el gigante de la mensajería instantánea. Por ello, ante este panorama, es donde hacen su aparición los desarrolladores de terceros, para brindarte experiencias novedosas de distintas aplicaciones.



Así como el líder de mensajería digital busca novedades para brindar nuevas experiencia a sus usuarios, hay aplicativos que complementan como esta APK, que modifica la interfaz visual de WhatsApp y la vuelve trasparente. ¿Cómo? Aquí te lo contamos.



¿Cómo volver WhatsApp transparente?



Cuando hablamos de WhatsApp transparente nos referimos a que en lugar de ver los colores blanco y verdes de la plataformas, se puede ver el fondo de pantalla que tenga cada persona en su celular.



Los pasos para tener este función en tu WhatsApp son sencillos. Solo debes darle clic aquí, pero antes debes tener en cuenta algunos aspectos importantes para evitar vivir experiencias no deseadas al momento de volver transparente tu WhatsApp.



El sistema operativo puede detectar esta app como una duplicidad, así que primero, desinstala la aplicación de WhatsApp original.

Active la opción de orígenes desconocidos para permitir la instalación de WhatsApp Transparente.



Restaure la copia de seguridad para tener todo su historial de conversación con el nuevo mod.