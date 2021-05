Tú por arriba. Porfirio Muñoz Ledo. Sin Demócratas no hay democracia

La capacidad para construir el mundo que soñamos depende del recorrido de cada uno de nosotros: de pasar del miedo, al amor, de empezar a creer en nosotros mismos y de ser capaces de dejar nuestros demonios atrás. ’ser el cambio que queremos ver’. "pero vamos a ver: ¿quién eres tú?". "fausto .



La democracia necesita hombres de libertad de pensamiento y acciones de poder delibrar, decidir, erigir y representar a la ciudadanía. El poder democrático cautivo al sistema del centralismo, la forma de gobierno a través de la política, la democracia liberal del bien común, las imperfecciones de la democracia con hombres nacionalistas con identidad y amor a la tierra, la lucha ideológica de reflexión, razonamiento y argumento a la libertad de pensamiento a la apuesta del consenso y el desacuerdo para encontrar un punto central nuestra vida democrática.



El callar por el confort a nombre de la desigualdad, pobreza y desproteger a los más vulnerables, la vida tiene un término de cada persona el hacer o no hacer por un país de justicia social. La lucha de mejor calidad de vida e igualdad al México de su pasado histórico común, hombres revolucionarios que se entregaron a su ideal mejor justicia social y un país de oportunidades con educación. La democracia es la forma legítima del ser humano pensante, argumentativo a la razón. No me dobla las persecuciones por que el tiempo es mi aliado. ! Y cuál sería la solución a este sistema de partidos que gobiernan el 2021 puede ser una solución de poder ciudadano! No hay de otra así es nuestra democracia imperfecta ¡ . ECC



El circulo virtuoso de la democracia es ese espíritu de establecer el determinar conforme nuestras diferencias con el consenso. El abuso del poder político no es sano porque produce molestia ,agravio y rencor que ha de producir caos .ira y acciones que dañan nuestra convivencia humana en nuestro país, la polarización social y política solo gana el interés de cúpulas oligárquicas . Por décadas el pueblo inmerso de una oligarquía kakistocrata capaz de vender su identidad y su país, el entreguismo del poder, hoy a los hombres del producto del esfuerzo de trabajo, educación y de formación académica tenemos la obligación de levantare la voz al poder centralista y disfuncional en argumentar sus errores no horrores. Somos más de 126 millones de habitantes, el país de las grandes desiguales sociales, lo más valiosos a esta globalización es su gente y la familia. El realizar y determinar el verbo de la democracia .el espíritu de nuestro país es esa democracia se debe perfeccionar nuestra forma de bienes común y respeto al estado derecho .nada sobre la constitución.



La acción de constitucional contra un transitorio. La ampliación de periodo dos años por un transitorio constitucional ,la naturaleza jurídica no puede estar por encima de la literalidad de la constitución ,que determina por ley 4 años .el criterio de la corte conforme a la argumentación legal y espíritu democrático. La certidumbre de la legalidad por la SCJN.



Sin demócratas no hay democracia. Regla de tolerancia descenso consenso con objetivos de convivencia humana de libertades democráticas y su forma de gobierno través de la democracia. Pensamiento crítico con argumentos necesario de esclarecer el pensamiento de argumentos de razonando de acuerdo a sus libertades. México tiene responsabilidades en el orden mundial. Y compromisos de nación. Libertad de expresión como medio democrático de espíritu liberal de la nación. Compromisos .luchar por nuestra democracia. Cada uno tiene sus estilos de democrático, sí. Más democráticos somos seremos una nación, ninguna me acallara mi voz. No a un sistema autoritario y al centralismo de poderes.



Tuvieron que pasar décadas para poder ser poder federal la oposición y su existencia a la acumulación de agravios sociales de políticos saqueadores de las arcas del pueblo y el sello de la llegada del poder ejecutivo en la presidencia y su acabos de la militancia contra esa elite de poder cuando reflexionamos y tomamos distancia y observamos la realidad comenzamos a cambiar. Si queremos una familia diferente, ser diferentes o una sociedad diferente, tenemos que aceptar que, no podemos ser indiferentes. Y para ello, tenemos que luchar por ser, no por dejar de ser. Y para ser, hay que tener un gran sentido de la libertad, y para la libertad, hay que luchar por alcanzarla…. No hay más. Nadie quiere dejarnos libres, porque entonces, no nos pueden explotar. La política a través de la democracia participativa y consciente. La única arma es el voto para cambios de gobiernos a lo des malos o buenos. Ni fanatismo, ni servilismo, es instrumento de ignorancia de explotación de las necesidades humanas. La reflexión a través de la democracia y la consciencia social en base en fortalecer el poder judicial y las instituciones democráticas.



Las masas pasivas: las variables son inciertas pero dependen de mucha circunstancia de los acto su el estilo de los actores y lo más importante el estado de ánimo de la población. Se enfrentan a la abstención y a la apatía de las masas. La apatía de las masas debe ser activa: la dejadez hacia su entorno esa decidía física. Igualmente, la falta de reflexión, miedo, pereza y la incapacidad. El ejecutivo federal recomendó a morena realizar una encuesta para la elección de candidatos para renovar la dirigencia nacional y evitar "confrontaciones" y "pleitos.



La elección intermedia del 2021 en sus claros obscuros de poder público con sus acciones e inacciones públicas de no reflejar las esperanzas sociales de la población de grandes segmentos que padecen el desempleo, inseguridad, el sistema de salud colapsado por la pandemia del Covid-19. La pobreza crece, el desempleo sin aristas de activación ,las enfermedades continúan y la solvencia económica muy deteriorada , el desempleo aumenta y la debilidad se mantiene de un modelo Macroeconómico . La realidad dice que el proyecto no funciona.



Por más discursos y optimismo oficial que se presente ante la ciudadanía. La economía y la política ante la desvinculación ante reglas del poder financiero e intereses macroeconómicas, que afectan a las grandes masas sociales en su desarrollo y calidad de vida. las acciones que solamente van dirigidas a proteger los enormes intereses de los grupos de poder y que son los que en verdad gobiernan por medio de los ’representantes’ , supuestamente, elegimos cada tres o seis años y que en verdad con ello legalizamos lo que ellos hacen en contra nuestra, finalmente ellos, los que mangonean y deciden cómo y cuándo nos joden, también están sujetos a los caprichos o intereses de los grandes consorcios internacionales y a los grandes grupos financieros que hoy en día controlan a todos los países y gobiernos del mundo.







El hombre o mujer encerrada pierde todo contacto con su vida en el exterior, sus hábitos, sus costumbres, su vida laboral, su hogar, su familia, sus relaciones sociales. No en vano se afirma que la cárcel es como una ’bomba’ que cae en medio del hogar, destruyéndolo todo y muy difícil es volverlo a reconstruir, el quitar esta libertad sin hacer nada culpa misma. ¡ La sociedad debe serlo de sí misma y solo podrá lograrlo a través del conocimiento, tarea larga y difícil, pero sin embargo única garantía de evitar extremismos y enfrentamientos que solo seguirán favoreciendo a los de siempre o a los que la ambición impulse a escalar y a detentar los resortes del poder, como es rutina, en tan solo su propio y exclusivo beneficio. ! .



¡ Si el pueblo teme al gobierno hay dictadura; cuando el gobierno teme al pueblo tienes una democracia !.