Tubos sanitizantes son un riesgo, pueden contribuir a propagar el coronavirus: Gatell

En municipios de estados como Oaxaca, Aguscalientes, Sonora, Nuevo León, Guerrero, CDMX Baja California, Michoacán, Veracruz, Chihuahua, Estado de México, entre otros, se han instalado en algunos lugares túneles o cabinas sanitizantes para "desinfectar" a la población del COVID-19. Sin embargo, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal aseguró este miércoles que no son eficaces para desinfectar a la población del nuevo coronavirus.



El subsecretario de Salud del gobierno de México, Hugo López-Gatell, enfatizó, en conferencia de prensa, que los túneles sanitizantes no sólo un "desperdicio de dinero", sino que incluso ’pueden contribuir a propagar aún más el virus’.



"Si no fueran un riesgo no habríamos dicho nada, sólo habríamos dicho ’sólo se está desperdiciando el dinero’, pero sí tienen un riesgo", sentenció López-Gatell.



Además el funcionario señala que ’Conforme la persona respira, las partículas de virus se van a estar movilizando y si el tiempo de sanitización no es el técnicamente recomendado, tendríamos el efecto opuesto: riesgo de propagación del virus’, explicó el funcionario.



En días pasados el polémico gobernador del estado de Puebla Miguel Barbosa Huerta advirtió que ’el que crea que pasando por el túnel queda ya sanitizado y totalmente limpio, se estaría autoengañando, esa es la razón por la cual no hemos tenido interés en poner túneles de esta naturaleza, son sólo asuntos de percepción, de esas cosas que se ponen para que la gente se sienta animada por un mecanismo por donde pasa y siente que recibe lluviecita de cloro’.



¿Es de cloro, verdad, doctor? -le preguntó el mandatario al secretario de Salud de Puebla, Jorge Humberto Uribe Téllez. - No, no precisamente, señor. Es una agua tratada específicamente -respondió el funcionario.



Estos túneles o arcos cuentan con un sistema automatizado de aspersores para rociar una solución desinfectante en aerosol sobre las personas que se ubican en su interior. En el caso de Aguascalientes, se rocía una biomolécula llamada ’Nbelyax’.



"Hasta la fecha, no existe evidencia sobre la eficacia de estos sistemas para realizar una desinfección efectiva del virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19", informaron las autoridades de salud federal



La Secretaría de Salud federal dijo que la inhalación de sustancias desinfectantes puede causar, entre otras cosas, daños a las vías respiratorias, tos, estornudos e irritación de los bronquios. Además, podría desencadenar ataques de asma, producir neumonitis química e irritación en piel, ojos y mucosas.







La dependencia informó que estas tecnologías generan una falsa sensación de seguridad de las personas y descuidar medidas básicas de prevención como lavado frecuente de manos, uso de etiqueta respiratoria y mantener una sana distancia.







"La Secretaría de Salud no recomienda el uso y diseminación de estas tecnologías hasta que sea evaluada científicamente su efectividad, así como sus riesgos y beneficios", dijo la dependencia federal.



INSTALAN TÚNELES DE SANITIZACIÓN EN EL MERCADO DE ABASTOS



El Ayuntamiento Municipal de Oaxaca de Juárez comenzó con la instalación de túneles de sanitización en el Mercado de Abastos para evitar contagios del Coronavirus COVID-19.



Se ubicarán por la calle de Mercaderes. También habrá personas distribuyendo gel antibacterial para los comerciantes y consumidores