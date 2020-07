Tultitlan sin agua en esta pandemia

Tultitlan Méx.- Colonos de la zona oriente de Tultitlan se quejan de la falta de agua en varias colonias de la zona y hacen un llamado urgente a la C. presidenta de Tultitlan Elena García para que se comprometa a mandar pipas de tal liquido ya que no hay ni una gota de agua en redes.



Hacen llamado a la ciudadanía de lavarse las manos continuamente pero si no hay agua como vamos a protegernos del COVID 19 si falta lo principal el agua.



Pero si ya andan con proselitismo algunos partidos para el año 2021 nos gustaría tomaran en cuenta nuestra petición del agua o COVID 19 cobrara más muertes por falta de agua para tener la higiene y poder prevenir más contagios