Tunden a Jorge Castañeda por llamar "pueblo horroroso" a Putla, Oaxaca

A través de redes sociales surgieron diversas críticas al extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el "diplomático" Jorge Castañeda, por llamar ’pueblo horroroso’ a Putla, comunidad de la zona Mixteca, en Oaxaca.



Fiel a su costumbre como cuando era funcionario, causando desencuentros por sus limitadas expresiones así como por sus comentarios clasistas, lo volvió a hacer.



’Sí ponen de alguna manera en evidencia los cubanos a los locales, que los locales no quieren irse, no puedo usar la palabra correcta científica, pero un pueblo con un adjetivo previo arrabalero, adjetivo posterior, donde por cierto Héctor se acuerdo muy bien cuando terminó la Facultad de Medicina se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Putla si no me equivoco, y luego lo pudimos mandar a otro pueblo menos horroroso, que haya ido con gran entusiasmo, no y un cubano sí iría a Putla feliz de la vida’, dijo Castañeda en un programa de debate en Foro Tv.



’Desafortunados comentarios de Jorge Castañeda. Así los desafortunados y denigrantes comentarios de @JorgeGCastaneda, al referirse a #Putla, comunidad de #Oaxaca, enclavada en la #Mixteca’, criticó una cuenta de un medio local.



’El pueblo indígena de Putla Villa de Guerrero al que Jorge Castañeda llamó ‘horroroso’, es un pueblo de #Oaxaca con mucha tradición y cultura’, expresó otro usuario al compartir un video de la cultura en la comunidad.