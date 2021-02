Turismo en rojo

La pandemia que vivimos por coronavirus COVID19, trae consigo una nueva arquitectura social, de movilidad, gubernamental y económica. Parece simple el hecho de decir que ahora debemos resguardarnos en casa y salvar al mundo desde ahí; sin embargo, las consecuencias son graves. Contra lo esperado, las dirigencias políticas y empresariales parecen no asimilar la lección. La nueva normalidad, continua siendo planteada en función de cómo era antes de la pandemia y no de cómo debe ser ahora post pandemia.



En el último trimestre del 2020 existió un relajamiento de restricciones en algunos estados y precisamente por eso, estamos repitiendo la experiencia de los que sintió en nuestro país a parte de marzo del año anterior, pero con amplias posibilidades de que sea peor que entonces. Las últimas cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran un aumento en la inactividad laboral y un avance en la precarización del empleo.



El daño que sufrió el mercado laboral parece ser estructural y da indicios de una mayor precarización del mismo. Los mexicanos que hasta el momento han encontrado un empleo, lo han hecho en condiciones precarias. Esto es respaldado por el incremento de la informalidad, la tasa de subocupación y la proporción de mexicanos con ingresos por debajo de los dos salarios mínimos.



La señal que estamos viendo es que la actividad económica ha venido debilitándose después de un rebote en los meses post confinamiento. Seguramente, lo que veremos en los próximos meses es que esa actividad económica que venía recuperándose probablemente tenga una caída durante los primeros meses del año, y eso seguramente va a incidir en el mercado laboral.



Existen, sin duda, posibilidades de recuperación, pero probablemente no alcance para cubrir el déficit de lo perdido este año, pero tampoco será suficiente para satisfacer la demanda de las personas que se incorporarán por primera vez al mercado laboral.



En lo que corresponde a Guerrero y específicamente a Acapulco, la principal actividad es el turismo y este segmento se ubica entre los sectores económicos más golpeados por la pandemia. Especialmente el turismo proveniente del extranjero se mantiene muy alejado de los niveles que se registraban antes de la llegada de la Covid-19.



Durante el penúltimo mes del año pasado México recibió apenas 3 millones 916,709 visitantes. Esta cifra implicó una nueva caída de 54.3 por ciento en relación con el mismo mes del 2019. De esos 3.9 millones de visitantes sólo 948 mil 903 entraron al país como turistas internacionales con motivos de turismo, trabajo o familiares.



La mayor caída registrada en el turismo internacional se muestra en el rubro de ingresos mediante vía aérea, de acuerdo con las cifras de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI) del Inegi, las recepciones de extranjeros en aeropuertos cayeron 55.0 por ciento. Por su parte, las llegadas al país por tierra se contrajeron 33.0 por ciento.



El turismo es uno de los sectores más importantes para la economía mexicana; hasta el 2018 aportaba casi 9% al PIB nacional. El turismo es históricamente una de las principales fuentes de divisas sólo después de las remesas y el sector automotriz. Durante este penúltimo mes del año ingresaron 248.4 millones de dólares por concepto de turismo internacional; una contracción de 69.2 por ciento en relación anual. La media de gasto también fue menor: cada turista extrajero desembolsó 110.6 dólares en su viaje.



En comparación inmediata también se registró una baja moderada de turistas, después de algunos meses de recuperación; en noviembre se registraron cerca de 42 mil llegadas menos que en octubre. Durante el último mes del año y ya para finalizar el primer mes de este 2021, algunas entidades regresaron al color rojo del Semáforo Epidemiológico, lo que implica una fuerte restricciones a la movilidad como medida para contener la nueva ola de contagios y el alza inédita en hospitalizaciones por complicaciones de Covid-19.



Además de las contracciones en el total de visitantes del extranjero con fines turísticos, la salida de viajeros mexicanos al exterior también se volverá a contraer. Durante noviembre del 2020 se registraron 2.2 millones de salidas del país, lo que implicó una caída de 68.9 por ciento en comparación con el mismo mes del 2019.



Los nuevos confinamientos alrededor del mundo, las restricciones a la movilidad y especialmente el inicio de los programas de vacunación se presentan como las puertas hacia el relajamiento de la pandemia y el inicio de nuevas dinámicas para sectores como el comercio, la preparación de alimentos y bebidas, los centros nocturnos, la hostelería y otras actividades recreativas y de contacto físico.



El 2021 será un año de recuperación, pero insuficiente para cubrir lo perdido por la pandemia, el déficit que ya venía arrastrando el país antes de la crisis sanitaria y la necesidad de empleo para las personas que se incorporarán al mercado de trabajo.



Ese 4% de crecimiento va a dar para poder atender las nuevas necesidades, no para resolver el saldo de esta crisis. La vida a veces te hace sonreír, pero siempre debes estar preparado para volver a llorar, diría la abuela. ____________ Fuentes: INEGI SECTUR Organización Mundial de Turismo