Turismo internacional en México cayó en marzo 34.4 por ciento

Ciudad de México. 10 mayo, 2020.-México acogió en marzo un 34.4 por ciento menos de turistas internacionales que en el mismo mes de 2019, pasando de 4.2 a 2.7 millones de viajeros debido a la pandemia del coronavirus, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



El principal descenso, de un 51.4 por ciento, se dio en los turistas llegados por vía aérea, que el año pasado representaron algo más de dos millones de personas y este año no llegaron al millón.





#EVI el ingreso de turistas internacionales a #México sufrió una fuerte contracción en marzo 2020: el total disminuyó (-)34.4% a/a vs marzo 2019, siendo la mayor afectación a los que se internaron por vía aérea, que se desplomó (-)51.4%.



La menor variación a la baja se dio entre los turistas fronterizos, un tipo de viajes que decreció un 15.5 por ciento y que todavía se mantiene por encima de 1.5 millones de movimientos.





Esta bajada en la circulación de personas responde a la pandemia del COVID-19, una enfermedad que hasta el momento ha dejado 31 mil 522 infectados y 3 mil 160 decesos en el país.



Por este motivo, México perdió en marzo el 48.4 por ciento de sus ingresos de divisas producidos por el turismo respecto al mismo mes de 2019.



Los viajeros internacionales dejaron en el país mil 198.4 millones de dólares en el tercer mes de 2020, mientras que en el de 2019 gastaron 2 mil 320.6 millones de dólares.





#DatoINEGI de las Encuestas de Viajeros Internacionales https://bit.ly/2A3qAUz



Según la estimación de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), el Producto Interno Bruto (PIB) turístico del país podría contraerse hasta un 10 por ciento este año, lo que supondría pérdidas por más de 10 mil millones de dólares.



La industria del turismo en México, uno de los diez países más visitados del mundo, representaba casi el 10 por ciento del PIB nacional antes de la pandemia.





El desplome del turismo ya fue un factor clave en la caída del PIB mexicano en el primer trimestre de 2020, que fue del 1.6 por ciento, la mayor contracción en ese tramo de año desde 2009.



Sin embargo, la economía mexicana ya llegó lastrada a la crisis del coronavirus, con una contracción del 0.1 por ciento en 2019, y algunos organismos internacionales pronostican caídas cercanas al 6.5 por ciento del PIB mexicano para 2020.



Antes de la contingencia del COVID-19, la Secretaría de Turismo (Sectur) federal estimaba una creación de 95 mil nuevos empleos en el sector para llegar a un total de 4.5 millones, 2.1 por ciento más que el año pasado



Las previsiones en el sector para abril no son más optimistas, ya que el banco BBVA reportó una caída de más del 80 por ciento a tasa anual del consumo turístico en ese mes.



Con información de EFE