Turismo nacional, la gran apuesta post pandemia

Ciudad de México. 30 julio, 2020.-La pandemia por el virus SARS-CoV-2 impactó fuertemente la economía de los países y ha traído nuevos retos para diferentes industrias; en el caso específico del turismo, el principal ahora es cómo reactivar el sector luego de meses de estar en pausa total, donde se vieron frenados los viajes y la movilidad de millones de personas.



Una pieza clave para la reactivación de la industria es la apuesta por el turismo nacional, ya que se ha detectado que los viajeros mexicanos optarán primero por realizar viajes cortos a lugares cercanos; de hecho, de acuerdo con un estudio que realizamos, encontramos que los pueblos mágicos y las playas, serán los primeros destinos en ser visitados.



También, otra de las tendencias del turismo nacional post pandemia es que habrá mayor interés por las actividades al aire libre y las experiencias relacionadas con la naturaleza, por ejemplo, hacer senderismo en los bosques de Valle de Bravo, realizar una excursión por la Sierra Gorda de Querétaro, entre otras; y ahora que en la nueva normalidad, es necesario evitar aglomeraciones, probablemente este tipo de actividades reconfigurarán el turismo nacional.



Sin duda, darle mayor peso al turismo de naturaleza podría estimular a los mexicanos para conocer y vivir nuevas experiencias, sentirse más seguros y a la vez beneficiar la creación de empleos y la conservación del patrimonio natural y cultural.



Ante esto, México tiene la gran ventaja de contar con diversos atractivos para impulsar los viajes nacionales; pues al ser un país que cuenta con una gran riqueza natural como cenotes, arrecifes, grutas, reservas naturales, etc., las oportunidades de desarrollar productos turísticos que impulsen el turismo de naturaleza y diversifiquen la oferta turística son muy amplias.



Otro factor clave serán los fines de semana y los días festivos que deriven en ’puentes vacacionales’, ya que el tiempo que se invierta en los viajes en la primera etapa de reactivación turística será menor; incluso, es probable que lo primero que se reactive sean las excursiones por día, es decir, paulatinamente las personas empiecen a salir a actividades turística de un día desde las principales ciudades, como visitar las Pirámides de Teotihuacán, realizar un tour por los pueblos mineros (Tlalpujahua, Mina Dos Estrellas y El Oro), etc. Después, poco a poco aumentará la estancia y los viajes serán entre 3 o 4 días aprox., no más.



Como podemos ver, los viajes domésticos serán muy importantes para impulsar la recuperación económica del país, pues el turismo es uno de los principales motores que aporta directamente al Producto Interno Bruto de México (en promedio 8%) y además genera más empleos que otras industrias; de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, en los últimos diez años, los empleos en el sector turístico en México tuvieron un crecimiento de 2.7% en promedio anual, casi el doble del registrado por la industria manufacturera, el cual tuvo un alza de 1.6% en el mismo periodo. Esta tendencia no solo será adoptada por México, sino que la veremos también replicada a nivel mundial, ya que el turismo doméstico tendrá una recuperación más rápida, porque será el primero en reactivarse, en comparación con el internacional, donde aún hay restricciones para el flujo de personas.