Turismo presenta el nuevo sitio de VisitMéxico... y presenta fallas

Ciudad de México. 25 Agosto 2020.-El portal registró fallas y generó confusión el día de su relanzamiento, de la mano del director de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués

El nuevo sitio de internet de Visit México fue relanzado este martes por parte de la Secretaría de Turismo, sin embargo, la página presentó algunas fallas horas después de su presentación.



De la mano del director de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués, se presentó esta nueva plataforma de visitmexico.com, la cual de acuerdo con el funcionario fue reconstruida sin costo al erario y así garantizar un alto impacto en medios digitales.



Lo bueno es que la nueva plataforma de #VistMexico tendría la mejor infraestructura del mundo... y ya se cayó!!! ¿Con qué cara @TorrucoTurismo sigues haciendo promesas y compromisos?! #vergueza



Asimismo, Torruco Marqués explicó que para el relanzamiento de Visit México, se lograron obtener importantes acuerdos con empresas como Google, Discovery Network, Aeroméxico, Concanaco, MasterCard y otras importantes empresas líderes en el ámbito turístico a nivel nacional e internacional, mismas con las que potenciarán esta nueva plataforma presentada este día.



Pero al intentar entrar al portal https://www.visitmexico.mx/ los usuarios pudieron encontrarse con un mensaje de "no se puede acceder al sitio web", aunque reintentándolo también era posible que el sitio funcionara correctamente.



Asimismo al realizar la búsqueda en internet de "Visit México" se arrojan varios resultados como vm.visitmexico.com y visitmexico.com, mismas que no están ya disponibles y solamente anuncian el lanzamiento el nuevo portal.







El día de su "lanzamiento" el sitio #VisitMexico está intermitente y los certificados de seguridad no funcionan.



Ni siquiera fueron capaces de dimensionar los recursos para el tráfico.

Así se nos va a ir el sexenio, con proyectos al vapor de @TorrucoTurismo pic.twitter.com/GmIeOFFALa



— Abdeel (@ViajeroPeligro) August 25, 2020



El nuevo sitio aparece en cuarto lugar de resultados en el buscador de Google.



Visit México fue relanzado después de que en julio pasado registrara fallas "por falta de pago" y algunos estados y ciudades fueran traducidos al inglés de forma literal, situación que generó memes en redes sociales.



Sin embargo, previo a su presentación este martes también presentó problemas en la cuenta regresiva que la Sectur activó para anunciar el evento.



(Con información de el DDMX y Milenio)