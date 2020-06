www.guerrerohabla.com



De acuerdo con Taleb Rifai, otrora secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), en la década de los años cincuenta del siglo pasado solían viajar no más de 22 millones de personas por el mundo. "En aquella época, el 75% de la población nunca había salido a más de 100 km de distancia de su lugar natal. La gente nacía y abandonaba este mundo sin alejarse de su pueblo o su ciudad".



Actualmente, se puede estimar que uno de cada siete habitantes del planeta ha viajado al extranjero, y aunque en números absolutos el turismo ha crecido vertiginosamente, es posible que al menos el 50% de la población mundial aún no haya salido de sus fronteras, por lo cual es fundamental conocer las opciones que tienen los habitantes residentes para viajar al menos al interior de su país.



Este es el contexto del estudio "Diagnóstico sobre segmentos de bajos ingresos en grandes ciudades y zona metropolitana: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, para la definición de productos de bajo costo", realizado por la Facultad de Turismo y Gastronomía de nuestra Universidad con financiamiento otorgado por el Fondo Sectorial entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría de Turismo (Sectur) a raíz de la convocatoria que se enfocó en una demanda específica del sector: el Turismo Social. Uno de los frutos de dicho estudio es el artículo Análisis de los hábitos de viaje del turismo social en México, específicamente, del segmento de bajos ingresos, publicado en la revista Turismo y sociedad por el Dr. Hazael Cerón y el Dr. Mariano Lechuga, investigadores de la Universidad Anáhuac México.



El turismo social es una opción de turismo para la población de bajos ingresos o ingresos modestos, es por ello por lo que se tiene que definir claramente quién es este tipo de viajero, a fin de crear productos turísticos acordes a sus necesidades, gustos y posibilidades de compra. Esta información es importante para el análisis de las políticas públicas del sector turístico de México, ante la preocupación de poder involucrar en el turismo a las personas de bajos ingresos.



En el caso de México, solamente el 20.4% de la población realiza consumo turístico. De este porcentaje de la población que tiene acceso al turismo, la gran mayoría se concentra en los niveles de ingreso más altos, esto es, existe una distribución inequitativa del consumo turístico con un índice de Gini de 0.95.



Ante este desvelo, el aporte del artículo estriba en dos elementos fundamentales para la literatura del turismo:



1. Con un análisis contrafactual basado en los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, se estima el umbral de ingreso que define a este grupo de personas. El segmento de bajos ingresos se definió como aquellas personas que pertenecen a hogares cuyos ingresos están en un rango de 7,122 a 11,446 pesos.



2. Posteriormente, se realizó un estudio cualitativo con grupos de enfoque que identificaran características inherentes al segmento de bajos ingresos. Por medio de un análisis ANOVA de la intención de viaje y como resultado de los grupos focales, se determinaron cuatro perfiles los cuales se diferencian por su nivel de responsabilidad socioeconómica con su entorno familiar: jóvenes de 18 a 29 años sin hijos; adultos mayores de 30 años sin hijos; familias con hijos de 14 años o menos; y familias con hijos de 15 años en adelante.



Se concluye que los realizadores de turismo social hacen un esfuerzo por viajar, y gran parte de ellos realiza sus viajes por medio de la cooperación y con hábitos particulares, tales como poseer poca información, viajar exclusivamente para descansar, viajar a lugares cercanos y gastar alrededor de 84 dólares diarios.



Poniendo como ejemplo los hábitos de turismo social para el perfil de los ’Jóvenes’, se puede decir que sus principales actividades están relacionadas con su juventud, como son visitar atractivos naturales, utilizar redes sociales para la publicación de selfies y experiencias y salir al antro.



Turismo social en México

Respecto a su financiamiento, es el perfil que utiliza más medios, siendo en orden jerárquico los siguientes: cooperación con sus compañeros de viaje, les paga otra persona ("se van de gorra"), reciben préstamos por parte de su empresa y utilizan los servicios ofrecidos por sus sindicatos, empeñan sus objetos personales y solicitan préstamos a agiotistas. Es el perfil que más se hospeda en hoteles.



Los jóvenes tienen mayor propensión a visitar zonas naturales y, en segunda opción, los destinos de sol y playa. El 63% no utiliza servicios turísticos para la realización de sus viajes. El gasto promedio por cada joven es de 1,109 pesos mexicanos al día, con 368 pesos en transporte, de manera que es el perfil que menos gasta. Sus motivos de viaje son diversos: conocer el lugar, divertirse, relajarse, ’echar el coto’ y desestresarse.



El Dr. Hazael Cerón Monroy es coordinador de investigación de la Facultad de Turismo y Gastronomía, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel 1 en el área V (Ciencias Sociales); mientras que el Dr. Mariano Lechuga Besné es coordinador del Doctorado Internacional en Turismo.



