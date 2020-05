Turno para el Tianguis Turístico Digit@l

Ciudad de México. 11 mayo 2020.-La nota de la semana en materia turística fue el anuncio conjunto del secretario Miguel Torruco y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, de que el Tianguis Turístico de Mérida no se realizará en el 2020. La nueva fecha es marzo del 2021. Este movimiento generó otro, pues el Tianguis de Acapulco tendrá a su vez que trasladarse para el 2022, de manera que una tradición de más de cuatro décadas se rompe a causa de la emergencia sanitaria mundial que tiene al turismo como una de sus principales víctimas.

La cancelación tiene un justificante sanitario, pero supone pérdidas patrimoniales importantes para muchos prestadores de servicios que ya habían hecho erogaciones para el 2020 y que tendrán muchos problemas para regresar al terreno de juego. Todavía no está claro a estas fechas cuántos empleados del sector han perdido su fuente de ingresos, ni cómo están sobreviviendo, su situación de vulnerabilidad es lo que más debe preocupar a la comunidad turística en su conjunto, pues es gente que vive al día sin capacidad de ahorro. No exagero al decir que para el turismo es el peor momento de su historia, la cual arrancó de manera industrial en México en la década de los años 50 con el posicionamiento internacional de Acapulco.



Ahora la mayoría de los integrantes de la comunidad están debatiendo sobre formas de actuar una vez que se supere la emergencia. En realidad, todo se concentra en una variable, el componente de la salud. Qué hacer para que los turistas se sientan seguros, y esto es algo que tiene que arrancar en los aeropuertos, centrales de autobuses y cruceros, con revisiones sanitarias exhaustivas como tomar la temperatura a cada uno de los viajeros.



El Tianguis presencial será, como quedó dicho, en marzo del año que entra, pero antes habrá un ejercicio que es interesante y que pondrá a prueba el uso de la nueva tecnología en el sector, pues será lo que se ha dado en llamar Tianguis Digital. Así lo informaron las autoridades. El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, anunció que la edición 45 del Tianguis Turístico programado para efectuarse en Mérida, se llevará a cabo en marzo del 2021, con la novedad de que ahora tendrá una etapa nueva con el lanzamiento del primer Tianguis Turístico Digital, en septiembre del presente año.



Es así porque que estamos ante una situación sin precedentes en nuestra historia moderna con la crisis generada por la presencia de la Covid-19, que hoy afecta a todo el mundo y que ha tenido graves repercusiones en diversos ámbitos, más allá del sector Salud, impactando a todos los sectores productivos, entre ellos el Turismo, un sólido motor de desarrollo y prosperidad.



El gobernador de Yucatán, que ha invertido dinero, tiempo y esfuerzo en la organización del Tianguis dos veces pospuesto, Mauricio Vila Dosal, explicó así su posición: En este momento, nadie puede calcular a ciencia cierta el tamaño total del impacto de la crisis por la que atraviesa el sector turístico en todo el mundo. Lo que sí sabemos con absoluta certeza es que una oportuna, innovadora y eficaz gestión y reactivación en este sector será necesaria para sacar adelante al país y a los estados que, al igual que Yucatán, cuentan con una oferta turística de alto valor estratégico en todos los sentidos.



Vemos que la crisis económica por la que atraviesa el mundo está cambiando muchas cosas, pero también creemos que esta situación representa una oportunidad de reinvención del turismo. No hay ni habrá tiempo que perder. De ahí esta estrategia con un nuevo formato que nos permitirá contar con dos sedes en Yucatán: una sede digital en el mes de septiembre y una sede presencial en marzo de 2021.



El Tianguis 360 tiene como objetivo que no se posponga la reactivación y puesta en marcha de esta industria tan estratégica, para que en septiembre de este año mandemos un fuerte mensaje a México y a todo el mundo de que retomamos nuestra agenda y que impulsaremos la industria turística con mayor fuerza, para que en marzo del 2021 le demos continuidad a los nuevos planes y estrategias cuando volvamos a vernos en Yucatán con la versión presencial de nuestro Tianguis.



Conozco a nuestros trabajadores y empresarios de la industria turística yucateca y tengo la certeza que vamos a salir adelante. Por eso vamos a innovar en la versión del Tianguis Turístico Digital del mes de septiembre y estoy seguro que vamos a poner a andar toda nuestra capacidad de organización e innovación sumado al liderazgo que caracteriza a las empresas turísticas frente a esta compleja coyuntura. Yucatán asume el reto de realizar con éxito el primer Tianguis Turístico 360, un evento capaz de responder a las necesidades y posibilidades de un sector ávido de apoyo y de una estrategia de reactivación económica ante los nuevos escenarios.