Twitter te va a pedir que leas ese artículo antes de compartirlo

Twitter anunció este miércoles el inicio de la prueba de una nueva función que sugerirá a los usuarios abrir los links de los artículos antes de compartirlos, lo cual parece ser un paso más en su campaña para combatir la diseminación de información falsa en su plataforma.



Algunos usuarios de Twitter podrían recibir esas sugerencias de dar clic a un link si acaso intentan retuitearlo sin haberlo leído primero, lo cual la firma define como una función ’diseñada para empoderar una conversación pública informada’.



Los usuarios del servicio en inglés en dispositivos Android serán los primeros en ver las pruebas. Ellos seguirán teniendo la posibilidad de retuitear los mensajes sin darle clic a los links si optan por evitar la sugerencia.



De acuerdo con Twitter Support, una cuenta oficial de la empresa, la plataforma solamente revisará si un usuario le ha dado clic a un link reciente en la misma red social, no en cualquier otro lado de internet.



La firma niega las acusaciones de algunos usuarios escépticos de que la plataforma prueba esta función para establecer una fuente de ingresos por medio de clics que lleven a sitios externos. Twitter afirma que no va a probar anuncios comerciales con las sugerencias.



Twitter Support le dijo a un usuario que vigilará si esta sugerencia a los usuarios de leer un artículo antes de compartirlo puede detonar discusiones más informadas.



’Es fácil que los links y los artículos se vitalicen en Twitter. Esto puede ser algo poderoso pero también peligroso en algunas ocasiones, especialmente si la gente no ha leído el contenido que están difundiendo. Esta función (en Android, por ahora) anima a la gente a leer un artículo antes de retuitearlo’, dijo el jefe de producto Kayvon Beykpour en un comentario sobre la nueva función.



Estos tests son parte del más reciente esfuerzo de Twitter de limitar la difusión de desinformaciones en la plataforma. El mes pasado, por ejemplo, publicó etiquetas de fact-checking en dos de los tuits del presidente de EU Donald Trump que remitían a información engañosa en torno a votaciones por correo y fraude electoral. Twitter también liberó pruebas para otra función que permite a los usuarios elegir quién puede responder a sus tuits. La plataforma ha recibido críticas de todos lados en semanas pasadas, tanto de conservadores con acusaciones de censura, como de usuarios con tendencias de izquierda que acusan que no hace lo suficiente para limitar la desinformación.



Forbes