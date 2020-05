UACH podría haber descubierto la cura al COVID-19, la mafia del poder la detendrá

Cuando se habla de la mafia del poder, no todos entendemos el real significado de este denominativo, pero la realidad es que sí existe una mafia del poder y no solo en México sino a nivel mundial, que controla los movimientos políticos, la banca, las artes, los medios masivos de comunicación y obviamente la medicina, es un secreto a voces que cuando las empresas mundiales de la farmacéutica están en problema salen nuevas enfermedades y pandemias que enriquecen nuevamente a la jerarquía de la medicina. Por cierto y como breviario, la palabra fármaco tiene su origen en el griego pharmakos, que significa ’chivo expiatorio’ o animal de prueba, los pharmakos eran personas utilizadas para acallar las protestas por enfermedades y se le ubicó mucho con prácticas rituales a los dioses griegos de la época, más adelante se cambió por phármakon que significa, veneno, antídoto o panacea, pero la explicación obedece a pensar que no ha cambiado mucho el asunto y muchos siguen siendo utilizados como chivos expiatorios para acrecentar la fortuna de los empresarios de la farmacoindustria mundial sin importar cuántas muertes se tenga que registrar.



No es un alucín de quien esto escribe, pero quiero relacionarlo a un hecho harto significativo, pues resulta que un prominente investigador de la Universidad de Chapingo asegura haber descubierto la cura para el terrible virus que se muere con jabón simple y que la ciencia ’no puede’ encontrar el remedio o la vacuna.

Con el aval de la UACH, se presentaron los resultados de estudios realizados en la casa de estudios en la rama del agro y a la autoridad sanitaria no le interesó a pesar de las pruebas de personas sanadas que se testimoniaron.



Será que de descubrirse que con un remedio natural, producto del maíz, se puede afectar los planes de enriquecimiento de quienes ’tienen’ que ser los descubridores y próximos premios nobel de medicina? Porqué a las autoridades sanitarias les da miedo dar a conocer o por lo menos utilizar este simple remedio que, por cierto, es muy barato y no solo domaría al virus, sino que evitaría miles de muertes, hay que recordar que hasta el cierre de este espacio México se coloca en el lugar 17 a nivel mundial con 68 mil 620 casos positivos, 7 mil 400 muertos y una tasa mortal del 11.4% y en las últimas 24 horas registra 4 mil nuevos casos, qué pierde México con echar abajo los planes maquiavélicos de la mafia del poder mundial en el área de la medicina? Obvio que repercutiría política y económicamente en los arreglos con China, la Unión Europea y el gobierno federal no quiere eso, preferible que haya más muertos y al final aparezca el salvador del mundo con un premio nobel y medicamentos de patente, caros y restringidos.



Para el investigador con doctorado de la UACH, Felipe De Jesús Ruiz Espinosa, la comercialización del producto no le haría millonario, pero sí dejaría a la Universidad que lo avala en las nubes de popularidad y desgajaría un negocio multimillonario de la empresa farmacéutica mundial, pero a lo más que llegó con su descubrimiento es que el gobierno federal lo analizara y le dijera el clásico ’le llamamos a la brevedad’.



Si al gobernador del Estado de México, realmente le interesara salvar vidas y se tomara unos minutos para analizar la propuesta y fuese real el resultado, no solo quedaría como el héroe, sino que propulsaría su imagen tan deteriorada y créame que hasta su casi agonizante partido cobraría vida, pero eso no es válido ante los intereses comerciales, lamentablemente, así que a esperar un milagro.