UAEH pide destitución de Santiago Nieto de la UIF por mantener bloqueo de 6 cuentas de banco por un monto de 151 mdd pese a ordenamiento judicial.



-Reveló que la UIF el 25 de mayo ordenó un nuevo congelamiento a todas las cuentas de esa casa de estudios.



Juan Ricardo Montoya.



La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) pidió la destitución de Santiago Nieto Castillo de la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la "aplicación de todo el peso de la ley" en su contra al igual que en contra de los directivos del Banco HSBC por haber incurrido en desacato al negarse a descongelar 6 cuentas bancarias donde hay depositados 151 millones de dólares pertenecientes a esa institución educativa pese al fallo de los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito emitido el pasado 15 de mayo.



A través de un comunicado la UAEH dio a conocer que la UIF además de incumplir con el fallo judicial, el pasado 25 de mayo ordenó un nuevo congelaniento "a todas las cuentas e instrumentos financieros" de la Universidad, lo que ha provocado la parálisis de esa casa de estudios y el cual la inhabilita para que reciba los Subsidios que le son enviados por la Tesorería de la Federación "y que están destinados al personal y educación", lo cual afecta a 7 mil 500 trabajadores activos y jubilados.



Según la UAEH estas acciones de la UIF vulneran el estado de derecho por lo que pidió la intervención tanto del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador como de Arturo Fernando Zaldívar Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación "para que se respete la ley".



Esto luego de que Santiago Nieto reiteró que la UAEH no había justificado el origen del dinero y de que había entregado un sobre con información "confidencial" a los magistrados que otorgaron un amparo a favor de la institución educativa a fin de que las 6 cuentas de banco fueran descongeladas bajo el argumento de que la UIF no había entregado el oficio de solicitud de colaboración de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) por una presunta investigación que relacionaba a la universidad con una banda del crimen organizado.



Sin embargo en su comunicado la UAEH señaló que no hay ningún indicio de lavado de dinero o de algún vinculo con alguna organización criminal. "Hasta el día de hoy y después de más de un año, la UIF no pudo justificar legalmente el bloqueo de las cuentas".

Esto según la universidad "constituye un desprecio a la Constitución" y "una falta grave de respeto a las órdenes del Poder Judicial Federal que representa la posible comisión de delitos estipulados en la Ley de Amparo".



Tras puntualizar que la UAEH "no tiene que demostrar su inocencia" toda vez que los 151 millones de dólares son producto "de más de 30 años de trabajo y de ahorro constante de su personal académico y administrativo así como de los subsidios que recibe".



En el comunicado la UAEH señaló que sus directivos están conscientes de la gravedad y los riesgos que se viven por la pandemia del Covid-19 pero advirtió que esa institución "está dispuesta a luchar legitimamente con todos los medios a su alcance para hacer valer su derecho y no ver quebrantada la vida institucional" de la universidad.