UAEH reanuda labores con estricto seguimiento a medidas sanitarias

Pachuca de Soto, Hidalgo. – Con estricto seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Institucional de Seguridad en Salud, así como las autoridades sanitarias, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo reanudó labores este lunes 04 de enero de 2021.



La máxima casa de estudios de la entidad restablecerá actividades presenciales de manera escalonada tras el periodo vacacional que inició el 13 de diciembre. Derivado del incremento acelerado de contagios por COVID-19, la institución educativa atenderá las medidas establecidas el pasado 22 de diciembre, cuando se emitieron medidas restrictivas en 11 municipios por su alto número de casos.



La Universidad inició el semestre para Licenciatura en Médico Cirujano de manera virtual, esto debido a que actualmente no existen las condiciones sanitarias para realizar las actividades académicas de forma presencial.



De acuerdo con la Comisión Institucional de Seguridad en Salud y en concordancia con lo estipulado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, en los municipios de Actopan, Apan, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, Tepeapulco, Tepeji del Río, Tizayuca y Tulancingo de Bravo, donde esta casa educativa cuenta con instalaciones, se deberán extremar y atender las recomendaciones sanitarias establecidas en dicho documento, ya que presentan mayor transmisibilidad.



Aquellos municipios que no implementaron medidas restrictivas y cuentan con dependencias universitarias, continuarán con las acciones anteriormente impuestas.



De esta manera, se solicita a la comunidad universitaria cumplir con las medidas indicadas por el Protocolo Institucional de Seguridad Sanitaria UAEH, disponible en https://www.uaeh.edu.mx/garceta/7/num119/magazine.pdf; contar únicamente con el personal indispensable para la operación de áreas; así como el uso irrestricto del cubrebocas en áreas de trabajo.



La institución educativa mantiene un monitoreo constante de sus alumnos, profesores, investigadores, administrativos y directivos. Además, incorporó medidas para evitar el contagio de COVID-19, las cuales también emite como una recomendación para la población en general: quedarse en casa y salir solo si es estrictamente necesario; evitar el contacto físico con otra persona al saludar de beso, de mano o abrazo; no tocarse la cara, especialmente nariz, boca y ojos; tener las manos limpias lavándolas constantemente o usando gel antibacterial.



Cabe mencionar que la limpieza correcta de las manos debe durar aproximadamente 20 segundos. De igual forma, al estornudar y toser, lo correcto es cubrir nariz y boca con un pañuelo desechable o con la parte interior del codo.



Se aconseja desinfectar objetos de uso más común o zonas del hogar que se toquen constantemente como la manija de las puertas, el teléfono celular, la computadora, el teclado, las llaves, el volante del vehículo, entre otros.



La Comisión Institucional de Seguridad en Salud se mantiene en sesión permanente para salvaguardar a los alumnos, académicos y personal administrativo. La UAEH ha puntualizado que es determinante evitar salir bajo una etapa de alto riesgo de contagio, por lo que ha recomendado esperar la emisión oficial de las altas sanitarias, hasta revisar los nuevos panoramas epidemiológicos.



Se invita a la comunidad de esta casa educativa a mantenerse informada a través de los canales oficiales de comunicación: página web https://www.uaeh.edu.mx; las redes sociales digitales https://twitter.com/UAEH_OFICIAL y https://www.facebook.com/O­cialUAEH/.



Asimismo, a estar pendiente mediante las estaciones que forman parte el Sistema Universitario de Radio y Televisión (SURTV): Radio UAEH Pachuca 99.7, Zimapán 99.5, Actopan 102.1, Huejutla 99.7, San Bartolo 99.7 y Tulancingo 91.1 FM.



Igualmente, se encuentra disponible el Call Center a través del número 771 71 72000, extensión 2781 y 2782 para orientación académica; 2783 y 2784 para orientación médica; y extensión 2785 para orientación psicológica.