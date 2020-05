UAGro aplicará pruebas de COVID-19 a trabajadores del ACABÚS

La Universidad Autónoma de Guerrero tomará y procesará pruebas de Covid-19 a los trabajadores y familiares del Sistema de Transporte Público ACABUS; las pruebas serán aplicadas por especialistas del Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud de la UAGro (LABDIS), uno de los cinco laboratorios universitarios avalados y certificados por autoridades de salud en el país.



Luego de firmar un convenio con el encargado del despacho de la Dirección General del ACABUS, Carlos Blanco Romero, el rector Javier Saldaña Almazán llamó a los universitarios y a los guerrerenses a ’quedarse en casa porque las próximas semanas son las más complejas y la única manera para que Guerrero deje de ser estadística es no salir’.



Sobre el convenio, Javier Saldaña Almazán dijo que los trabajadores del ACABUS y sus familias deben estar seguros porque los especialistas del LABDIS son ’gente capaz, certificada y calificada, tengan la certeza que nuestro laboratorio es uno de los mejores en el país’.



El rector reiteró que la UAGro es una aliada estratégica de todos los gobiernos: ’le estamos ayudando a Guerrero para contener esta pandemia, pero depende de todos quedarnos en casa; yo no puedo ver a mis hijos y me duele mucho no estar con ellos’.



Saldaña Almazán envió un mensaje a la comunidad universitaria y confirmó que la quincena está garantizada; señaló que no dejará de trabajar ’porque tengo una obligación como rector, mi deber es hacer gestión y garantizar el salario a todos los trabajadores’.



Por su parte, Blanco Romero reconoció las acciones de la máxima casa de estudios y señaló que en momentos difíciles se ve que la UAGro ’está trabajando en favor de la ciudadanía acapulqueña y guerrerense es de mucha importancia lo que están haciendo’.