UAGro, coadyuvante en la vacunación

La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), continúa realizando sus actividades de docencia, Extensión, Investigación y funciones adjetivas en medio de la crisis sanitaria del Covid-19, sacando la casta que le ha caracterizado desde que obtuvo – a través de intensas y prolongadas luchas políticas y sociales – su autonomía, ser solidaria ante fenómenos naturales, sociales y crisis sanitaria como la que padecemos en la actualidad.

La UAGro no podía por naturaleza, encerrarse en sus campuso o sus aulas, cuando la característica de la máxima casa de estudios ha sido brindar apoyo y ser solidaria con la sociedad guerrerense, cuando ésta lo ha requerido y necesitado. Hoy no ha sido la excepción.

El jueves 28 de enero reciente, su máximo órgano de gobierno, el Honorable Consejo Universitario (HCU), decidió y aprobó que el proceso interno universitario de cambio de rector, previsto en la Legislación universitaria de la UAGro, para el 6 de abril próximo, se pospusiera, por lo que se nombrará un rector interino que tome las riendas de la UAGro, a partir del 6 de abril hasta el 27 de septiembre de este año.

El lunes 5 de julio, la Comisión de Elecciones del HC, emitirá la convocatoria para elegir al nuevo rector; el martes 14 de septiembre, la comunidad universitaria se volcará a las urnas y decidirá con su voto, al nuevo rector y para el lunes 27 de septiembre, el rector electo, tomará posesión ante el HCU en sesión extraordinaria.

La medida previó evitar posibles contagios de los estudiantes, docentes y trabajadores. El HCU, no podía poner en riesgo a la comunidad universitaria. Sin embargo, llamó la atención que algunos, muy pocos universitarios, lejos de integrarse a las actividades propias de la universidad, se dedicaron denostar e injuriar al actual rector, a través de membretes y pasquines de supuestos grupos universitarios, exhibiendo así, sus intereses aviesos y que en nada contribuían al avance de las tareas universitarias. La determinación del HCU paró en seco sus nefastas intenciones de sacar raja política coyuntural a costa del trabajo académico de la UAGro.

Del interior y fuera de la universidad siguen al asecho grupúsculos que pretender distraer a la universidad de sus actividades. No lo han conseguido ni lo lograran. La UAGro, es una institución tan sólida que saca la casta cuando se le pretende postrar, desviar su trabajo o se intente mancillar su autonomía.

La prueba más fehaciente es que la institución no ha dejado de trabajar, de manera virtual y presencial cuando se requiere.

En el contexto de la Pandemia del Covid-19, ha planteado infinidad de acciones a corto, mediano y lardo plazo, realizándolas exitosamente. Lo más reciente es la decidida y solidaria participación en la Campaña Nacional de Vacunación implementada por el ejecutivo federal. La participación operativa se ha acordado con las autoridades de salud federal y estatal.

La UAGro, aportará brigadistas voluntarios suficientes del área de la salud de grados avanzados; ha ofrecido poner a disposición infraestructura para capacitar a brigadistas, también de ser necesario, espacios físicos seguros donde se apliquen las vacunas; transporte para el caso de las personas de la tercera edad y refrigeradores de alto congelamiento de ser necesarios, entre otros requerimientos.

Como se aprecia, la universidad se encuentra inmersa por completo en sus actividades propias que le marca su Legislación. Lejos de disputas y confrontaciones políticas electorales mediáticas.

El camino y la ruta por el que la UAGro marcha exitosamente, a pesar de la crisis sanitaria, se debe a la conducción estratégica y visionaria de su rector el Dr. Javier Saldaña Almazán. Que pese a un tercer contagio de Covid-19 por sus constantes recorridos para atender y supervisar las necesidades de las escuelas y facultades a lo largo y ancho de la entidad en plena Pandemia, no lo han doblegado. Su mérito y aporte, es tan evidente, valioso como innegable, y valorado ampliamente por la comunidad universitaria en todo lo que vale.

Las gestorías constantes y permanentes, el trabajo en equipo y unidad, la participación institucional con inclusión social, las diferentes acciones en el marco de la Pandemia del Covid-19, realizadas exitosamente, le han permitido al rector, colocar a la máxima casa de estudios, en los mejores lugares y espacios a nivel nacional e internacional. Los indicadores académicos y el reconocimiento de propios y extraños, así como de la autoridad federal y estatal así lo indican.

