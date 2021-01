UAGro, Covid-19 y su elección a rector

Es de dominio público que a nivel mundial la Pandemia del Covid-19 causó estragos entre la comunidad científica en primera instancia y posteriormente avanzados los días, entre la población que arreciaba el rumor de que una epidemia estaba llegando a los países europeos y que pronto llegaría al continente americano. Con el tiempo se fue clarificando que era una Pandemia.

En el mes de marzo de 2020, la información de las autoridades de salud federal y estatal ya era alarmante y se empezaban a tomar medidas preventivas, pensando en algo tal vez grave, pero pasajero. Sin embargo, hasta la fecha se sigue padeciendo con tal saña y crudeza jamás vista en años recientes.

En la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), siguiendo las recomendaciones de emergencia preventivas de las autoridades federales y estatales de salud, las autoridades de la universidad tomaron la determinación de suspender toda actividad universitaria presencial en tanto se diera a conocer que las condiciones de regreso eran las adecuadas y sin ningún riesgo para estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores en general. El objetivo fue no poner en riesgo la integridad física y emocional de los universitarios.

A pesar de las circunstancias que generaba la Pandemia, la UAGro planeó, implementó y ejecutó acciones que le dieran continuidad a las diferentes actividades inherentes a la máxima casa de estudios. Es decir, la Pandemia no impidió que los universitarios guerrerenses continuaran con sus clases, con sus investigaciones, sus actividades de extensión y las diferentes actividades administrativas.

Lo que ha hecho la universidad con sus funciones sustantivas y adjetivas de manera virtual ha merecido el reconocimiento de propios y extraños; de las autoridades federales y estatales. La UAGro, no ha parado en sus actividades, no se ha arrinconado, guardando proporciones.

Sin embargo, en el camino la Pandemia ha cobrado más de 80 decesos de universitarios jubilados y en activo. Es más, el propio rector, Dr. Javier Saldaña Almazán, ha contraído la infección en 3 ocasiones de Covid-19; consecuencia de estar en primera línea atendiendo personalmente las gestorías, peticiones, necesidades y actividades propias de su envestidura, en plena Pandemia, a pesar de las medidas protocolarias preventivas en sus giras de trabajo por todo el Estado de Guerrero.

Afortunadamente de este último contagio, se encuentra fuera de riesgo e inició la recuperación prescrita por los médicos que le atienden. A pesar de su estado de salud, ha mantenido de manera continua, permanente y fluida, su actividad al frente de la UAGro.

Ha sido difícil y complicado para los universitarios sortear el impacto de la Pandemia. La conducción de la institución por su H. Consejo Universitario y presidente del mismo el Dr. Javier Saldaña Almazán, han llevado a buen puerto a la institución considerando las circunstancias prevalecientes.

La UAGro, deberá cambiar de autoridades en estos meses, concretamente el próximo 6 de abril del año en curso. De acuerdo a su Legislación. Los docentes, investigadores y liderazgos académicos de la propia universidad, preocupados por las circunstancias del incremente de contagios y decesos en términos generales, y para no arriesgar en su integridad a la comunidad universitaria en general, particularmente a los estudiantes, han hecho llegar propuestas diversas al Dr. Javier Saldaña Almazán, del relevo universitario marcado por la Ley Orgánica de la UAGro.

La próxima semana se convocará a sesión del H. Consejo Universitario y este honorable órgano de gobierno, discutirá de manera muy responsable, cuidando la vida de los universitarios y de sus familias. Hay certeza que uno de los puntos en el orden del día a abordar sin duda, es la elección a rector y su procedimiento en el contexto que vivimos de Pandemia. Serán los universitarios guerrerenses quienes marquen ruta y camino que tome nuestra gloriosa universidad.

Mientras tanto… ¡¡ Que tenga usted, un excelente fin de semana!!