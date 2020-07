UAGro gravará prestaciones salariales

Desde el año 2015 los trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), se enteraron de manera extraoficial que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), daba el ultimátum a la institución para que ésta, timbrara las prestaciones que tienen los trabajadores universitarios, obtenidas éstas, a través de los años mediante luchas y batallas en sus diferentes variantes y modalidades.



A decir verdad, pocos trabajadores hicieron caso de los rumores. Sin embargo al iniciar el año fiscal 2016, los comentarios sobre la pretensión de la Federación de gravar las prestaciones de los trabajadores de la institución arreciaron al grado de exigir los trabajadores a sus sindicatos, una explicación y postura sindical ante la rectoría sobre el tema.



Estaba por concluir su tercer año, del primer periodo en la rectoría, Javier Saldaña Almazán. Ante la inconformidad creciente y generalizada de los trabajadores de ambos sindicatos de la UAGro, el rector anunciaba diálogo abierto y franco entre los sindicatos de la institución que aglutinan a más de 5 mil trabajadores universitarios, en relación al tema del ISR. Fueron meses tensos con movilizaciones de los sindicatos al grado que se manejó viable la propuesta de ampararse individualmente, a lo que el rector sugirió la posibilidad por parte de SHCP del cobro de manera individual lo que sería contraproducente para el trabajador.



Y fue precisamente la Administración Central de la universidad, quién se dio a la tarea de organizar foros de manera conjunta con los gremios sindicales para informar y explicar a la base trabajadora de cómo la SHCP pretendía gravar las prestaciones de los trabajadores universitarios.



La medida implementada por Javier Saldaña Almazán, fue una estrategia mediática con buenos resultados, obvio que surgieron voces de inconformidad porque de haberse aplicado, hubiese lesionado los bolsillos de miles de trabajadores universitarios.



Sin embargo, la cuestión iba más allá de protestar o inconformarse en los foros convocados exprofeso. La cuestión obedecía y lo sigue siendo, a una disposición del ámbito federal de aplicar impuestos a todo aquello que implique percepción económica, en este caso de trabajadores universitarios.



En esa etapa, el rector precisó que no se trata de las autoridades universitarias por gusto o capricho aplicar el gravamen a las exiguas prestaciones de sus trabajadores, sino de cumplir con la disposición federal en material recaudatoria. De no hacerlo, Hacienda aplicaría el descuento correspondiente al subsidio federal que recibía la universidad.

También hay que decir que la UAGro, es la única universidad del país a la que no se le ha aplicado el timbrado a sus prestaciones. La Administración en turno había estado prolongando de manera benévola y solidaria la aplicación del gravamen a sus trabajadores.



Llegó el momento en que los trabajadores universitarios entendieron que el descuento a las prestaciones era inminente y que no había manera de evadir. Hay que recordar que el rector anunció la gestoría exitosa de un recurso extraordinario con el gobernador Héctor Astudillo Flores. De momento resolvió la situación, sin embargo, no resolvía de fondo el asunto.



El 2 de junio de 2017, al inicio de su Segundo periodo como rector, en Sesión extraordinaria del H. Consejo Universitario - en transición- en asuntos generales se aprueba,…’en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (103), se realice el timbrado de la nómina de la UAGro y se busquen los mecanismos necesarios, para mitigar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los trabajadores de la UAGro…’



En febrero de 2018, en Acapulco, el rector informaba que se empezaría a gravar la nómina, y que ya se buscaba junto con SHCP, afectar lo menos posible a los trabajadores universitarios, de no hacerlo, se corría el riesgo de que le embargara el subsidio a la UAGro. Y que se buscaba un Plan de Seguridad Social en donde el trabajador universitario pagara menos.

En junio de 2020, la historia se repite. De nueva cuenta la SHCP emplazó a la UAGro, a timbrar la nómina de los trabajadores universitarios, donde se incluye gravar con el ISR las prestaciones. En el marco de 9ª sesión permanente de trabajo virtual, el H. Universitario - por segunda ocasión - ha autorizado la aplicación de gravar las prestaciones salariales de los trabajadores universitarios en esta primera quincena de julio.



A diferencia del pasado, la SHCP ahora amaga con retirar los sellos digitales de la UAGro, lo que implicaría de no acatar la disposición, obstruir el trámite del subsidio, el pago de las siguientes quincenas y otros movimientos de carácter financieros, administrativos y académicos.



A nadie agrada, a nadie, que se le aplique descuento a través de la modalidad de impuesto fiscal al producto de su trabajo. La realidad es que vivimos en una sociedad en la que su régimen fiscal se basa precisamente en la aplicación, ejecución y recaudación de impuestos.

Esa es la realidad, ¿alguien tiene la solución a este mandato constitucional? ¿El rector acudirá nuevamente al gobernador Héctor Astudillo Flores, para salvar la determinación de la SHCP?

A menos que surja una alternativa de momento, pero el área de nóminas de la UAGro, aplicará el gravamen a las prestaciones de los trabajadores universitarios en la primera quincena de julio, es decir, la próxima semana.



Mientras tanto…¡¡ Que tenga usted un excelente fin de semana!!