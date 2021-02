UAGro: Los buitres al acecho

Desde hace más de un año, un grupúsculo de catedráticos y ex funcionarios de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) intentan por todos los medios desacreditar la imagen del rector Javier Saldaña Almazán, uniéndose incluso con personajes que desde el Congreso local y algunos partidos políticos promueven iniciativas que atentan contra la autonomía universitaria.

Su objetivo es muy claro: regresar a la Rectoría y entregarle en charola de plata el poder a Morena. Y ante la ausencia del rector Javier Saldaña, quien continúa en recuperación luego de contagiarse por tercera ocasión de coronavirus, aprovechan todo lo que está a su alcance para generarle manifestaciones y conflictos, ya se dentro o fuera de las instalaciones de la UAGro.

Lo cierto es que esos buitres o aves carroñeras (así actúan para obtener el poder) tienen en contra al Consejo Universitario y el 99 por ciento de las directoras y directores de las Escuelas Preparatorias y de las Escuelas Superiores y Facultades de la UAGro.

Y lo que más les dolió a esos personajillos comandados por el ex rector Ramón Reyes Carreto, es que el Consejo Universitario haya aprobado por mayoría de votos el aplazamiento de la elección de rector para el periodo 2021-2025 y el nombramiento de un rector interino para el periodo comprendido del 6 de abril al 27 de septiembre de este año.

Lo aprobado por el Consejo Universitario en la Sesión (virtual) Extraordinaria del pasado 28 de enero, fue una decisión responsable y correcta, ya que la grave situación de la pandemia obliga a ello (posponer por seis meses el proceso de elección de Rector), pues de no hacerlo de esa manera se pondría en gran riesgo a los docentes, estudiantes y trabajadores universitarios.

Es cierto, el rector Javier Saldaña ha estado ausente durante varias semanas de su oficina y no ha tenido actividades públicas, ni se conocía su situación de salud. Pero es claro que el máximo líder de la comunidad universitaria está al pendiente de lo que ocurre en la UAGro. Y lo más importante de todo es que ya está recuperándose de esa enfermedad que ha afectado también a miles de mexicanos.

Durante la Sesión Extraordinaria del pasado jueves, reapareció vía telefónica, con una evidente dificultad para expresarse (voz pausada y ronca), conminando a los universitarios a no claudicar en sus proyectos, a seguir con paso firme trabajando por el bien de la Universidad y de las futuras generaciones.

’Lo más difícil de mi enfermedad ya pasó, ahora estoy con terapias, por prescripción médica. Muy pronto me reincorporaré físicamente, para estar con ustedes’, dijo.

También anunció que gracias a las gestiones con el gobernador Héctor Astudillo Flores, se tendrá un aumento del 6 por ciento al subsidio federal y estatal, es decir que la UAGro recibirá 15 millones de pesos más al mes, cantidad que ayudará a amortiguar el impacto del ISR (Impuesto Sobre la Renta) que se aplica a las prestaciones laborales.

Y pidió a los consejeros universitarios tomar la mejor decisión, con base en la estrategia para la autonomía de la Universidad, ’somos autónomos y no debemos dejar que nadie nos presione’.

Los consejeros decidieron libremente con el poder de su sufragio nombrar un rector interino para el periodo comprendido del 6 de abril al 27 de septiembre de este año, y que el proceso electoral para nombrar al rector del periodo 2021-2025, inicie el 5 de julio con la publicación de la convocatoria y culmine el 27 de septiembre, con la toma de protesta del nuevo rector.

Lo que los buitres esperaban es que el Consejo Universitario removiera a Javier Saldaña Almazán como rector de la máxima casa de estudios de la entidad, ya que para ellos enfermarse es un delito y un grave pecado.

Insisto, mientras esas aves de carroña actúan con total insensibilidad ante la condición de salud del rector, la UAGro sigue avante.

Además, unos cuantos buitres no hacen verano.

ENTRE OTRAS COSAS… La tarde de este miércoles, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron durante un cateo a un inmueble en el puerto de Acapulco al ex gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres.

’El Góber precioso’ será puesto a disposición de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Quintana Roo, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho en 2005. El delito del que se le acusa está tipificado como grave y no alcanza la libertad bajo caución. ¡Zas!

