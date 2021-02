UAGro: No al chantaje de líderes vivales

El que sigue siendo exhibido de utilizar a jóvenes para desestabilizar a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) a través de plantones y marchas, es el líder del movimiento ’Luchando por mi Educación’, Luciano Cruz Morales.

En conferencia de prensa realizada el lunes en la explanada de la playa Caleta del puerto de Acapulco, Ulises Bailón Serrano, Ruth Ivonne Ramírez Jiménez y Joscelyn Michelle Peñaloza García manifestaron que Cruz Morales ordenó a los jóvenes que durante varias semanas participaron en el plantón de la avenida Costera para ingresar a la UAGro, a rechazar todas las propuestas de las autoridades universitarias y del propio gobernador Héctor Astudillo Flores.

Los denunciantes indicaron que en el pasado mes de noviembre sostuvieron dos mesas de trabajo con las autoridades de la UAGro, y la consigna fue no aceptar ninguna propuesta. Un mes después ocurrió lo mismo. No aceptaron nada de nada. Y lo que es peor: rechazaron las facilidades que les ofreció el gobernador para seguir con sus estudios de nivel superior.

Hoy por hoy, los jóvenes están arrepentidísimos porque solamente perdieron tiempo al confiar en un líder que busca otros intereses y no la superación académica de la juventud guerrerense.

’En ese mismo mes (diciembre) nos reunimos con el gobernador y funcionarios de la UAGro, nos ofrecieron nuevamente ayuda para interceder por nosotros la cual teníamos indicaciones del dirigente (Luciano Cruz Morales) de rechazar la ayuda, hasta ese momento no sabíamos que nuestro movimiento estaba siendo manipulado y ocupado por él, para un interés personal, menos el de estudiar’, señalaron.

Lo importante de todo es que Ulises, Ruth Ivonne y Joscelyn Michelle aceptaron a principios del mes que transcurre tomar los cursos de preparación que inicialmente les ofrecieron las autoridades universitarias, para llegar así más preparados al examen de admisión.

Asimismo, reconocieron al rector Javier Saldaña Almazán, quien a través de sus representantes, siempre estuvo en la mejor disposición de atender sus demandas.

Cabe destacar que no es la primera ocasión que Cruz Morales es denunciado de manipular a jóvenes que pretenden estudiar en carreras profesionales que ofrece la UAGro.

Hay quienes lo han señalado de extorsionar al rector con dinero en efectivo y diversos beneficios personales, además de exigir espacios en las carreras con mayor demanda en áreas de la salud, como Medicina, Enfermería, Odontología y Psicología.

En esta columna se ha señalado puntualmente que el dirigente del movimiento ’Luchando por mi Educación’ tiene nexos con algunos personajes de Morena, sobre todo, con aquellos que han pretendido violentar la autonomía de la máxima casa de estudios de la entidad.

El pasado 29 de diciembre comenté que ’de acuerdo a la versión de varios estudiantes dentro de la agrupación de Luciano Cruz Morales participa activamente Sebastián Martínez Sánchez, quien es hermano del estudiante David Fidencio Martínez Sánchez, quien el pasado 20 de febrero (de 2020) causó baja definitiva en el Hospital General de Tlapa de Comonfort por ingerir bebidas embriagantes al interior del nosocomio’.

Y eso no es todo. La Dirección de la Facultad de Medicina y la Coordinación de Internado de Pregrado le notificaron a Sebastián Martínez Sánchez que había violentado el Reglamento de Internado de Pregrado y el reglamento propio de la Unidad Hospitalaria, así como la Norma Oficial para campo clínico NOM-233-SSA1-2003.

De igual manera, señalé en aquel entonces que los hermanos Sebastián y David Fidencio son hijos de David Martínez Valadez, ex síndico procurador del Ayuntamiento de Tixtla de Guerrero durante el trienio 2012-2015 y que actualmente funge como operador político de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, fallido aspirante de Morena a la gubernatura, de quien el movimiento ’Luchando por mi Educación’ jamás se ha manifestado en sus eventos públicos, como sí lo hace con otros actores políticos.

Qué bueno que el rector Javier Saldaña no se deja chantajear por líderes de movimientos o personajes que son marionetas de los enemigos de la Universidad.

Y como bien lo dice el director de Administración Escolar de la UAGro, Jaime Kahan Hernández: ’La UAGro no puede ser presa del chantaje de líderes que buscan un beneficio económico y político, pues a la máxima casa de estudios le ha costado mucho que sus programas sean transparentes en su ingreso y siempre hemos actuado de buena fe’. (El Sur, 09-II-2020).

ENTRE OTRAS COSAS… La aspirante del PRI a diputada federal por el distrito 07 (Chilpancingo, Eduardo Neri, Leonardo Bravo y General Heliodoro Castillo), Beatriz Vélez Núñez, sigue cuestionando al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador y a los legisladores federales de Morena, por haber apostado a la compra de boletos del avión presidencial (que en los hechos no se vendió, ni se venderá) que a la compra de medicamento y mejora de la infraestructura hospitalaria.

La también ex candidata a la Alcaldía de Chilpancingo, considera que la estrategia nacional de vacunación contra el Covid-19, es errónea, ya que le está dando esa responsabilidad al Ejército y a los servidores de la nación, y no al personal de la Secretaría de Salud, que está plenamente capacitado para ello y que ha sido objeto de reconocimientos a nivel internacional. Es decir, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación optó por improvisar. ¿Otra vez?

Comentarios:

E-mail: [email protected]

Twitter: @efiglesias