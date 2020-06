UAGro, no para en sus actividades

En el contexto de la vorágine de crisis sanitaria provocado por el Covid-19, con tres meses en promedio de confinamiento, nuestro país se ha devastado no solamente en el tema estricto de la salud. Se ha extendido a aspectos que se interrelacionan directa e indirectamente en las actividades cotidianas y rutinarias de nuestra gente.

A pesar del engaño, la mentira y manipulación de que hemos sido objeto los mexicanos por algunos funcionarios de los tres niveles de gobierno, en el tema de la Pandemia del Covid-19, los ciudadanos hemos sido capaces de intuir y tomar decisiones de supervivencia al margen de las orientaciones que desde el centro del país se han encargado de intentar y pretender moldearnos con información tergiversada en ocasiones, otras verdades a medias y las más, mentiras piadosas.

La autoridad federal asume que los ciudadanos somos menores de edad, y que nos creemos lo que a unos cuantos se les ocurre difundir como verdades absolutas. Afortunadamente, en la actualidad existen las benditas redes sociales. Así, millones de personas se mantienen informadas del acontecer mundial, del país y de cada una de las entidades y regiones de nuestro país, interesando particularmente el municipio donde radiquemos.

Lo anterior viene a cuento porque resulta que desde el inicio de esta horrorosa y terrible Pandemia, a los mexicanos se nos ha informado de manera tendenciosa del desarrollo y proceso de la crisis que aún padecemos. Misma que de manera paralela y transversal, ha afectado el desarrollo del país en sus diferentes aspectos.

No dejemos de dar seguimiento, aunque ya lo padecemos, a la crisis económica que será otra pandemia en su máxima expresión tan pronto vayamos saliendo del daño del Covid-19.

Diferentes sectores han sido golpeados severa y despiadadamente. Sin embargo, aún hay sectores que a pesar de los pesares, se mantiene en pie. Me refiero al sector educativo, alma y corazón de nuestra sociedad en términos del conocimiento humano.

El caso de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), bien vale la pena mencionarlo como ejemplo de lucha, persistencia, solidaridad y el espíritu de mantenerse en pie a pesar de las grandes dificultades, igual que padecen las demás instituciones de educación y que tienen que librar.

Las acciones pensadas, diseñadas, planeadas y ejecutadas para no perder el ritmo del proceso enseñanza- aprendizaje de la UAGro, se traduce en la continuidad y actualización de las diferentes actividades propias de la universidad. Cierto que no se desarrollan al 100 % de manera de cómo se quisiera, sin embargo, la máxima casa de estudios de Guerrero, hace el esfuerzo y se mantiene caminando, apoyándose e innovando con las herramientas de la tecnología digital, para cumplir con sus planes y programas de estudio lo mejor posible.

La solidaridad de la universidad con las necesidades de la sociedad en general no ha sido olvidada. Codo a codo, hombro a hombro los universitarios se han organizado en brigadas asistenciales para paliar en lo posible, esta crisis sanitaria que nadie esperaba y sobre todo, que nadie quiere, ni pidió.

En este rol tan importante de encontrase en movimiento la UAGro, se debe reconocer y otorgar crédito a la atinada y sabia determinación de su rector, el Dr. Javier Saldaña Almazán, quién a pesar de haber sido contagiado con el virus de Covidad-19 en cargas bajas, no ha dejado de atender – aunque de manera confinada - y dirigir a la máxima casa de estudios. Sus colaboradores de igual manera se han mantenido a su lado y juntos continuar impulsando el crecimiento y desarrollo de la gloriosa UAGro.

En el acontecer diario los universitarios traen el lema que los motiva e impulsa a no bajar la guardia en los momentos más críticos. ¡¡ Juntos Saldremos Adelante!!

Mientras tanto… ¡¡ Que tenga usted, un excelente fin de semana!!