UAGro no retomará clases presenciales; covid se extendería hasta agosto

Científicos de la de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) estiman que el coronavirus se extienda hasta agosto por lo que se tomó la decisión de que el semestre febrero-julio 2020 se concluya de manera virtual, anunció el rector Javier Saldaña Almazán.



La UAGro firmó un convenio de colaboración con Ieducando México y Google for Education para capacitar al personal y continuar con las clases virtuales.



’Quiero comentarles que se ha tomado la decisión de que el semestre febrero-julio 2020 se culmine de manera virtual. Ya no vamos a regresar a clases para este semestre’, comentó el rector en su intervención.



’Estaba revisando las predicciones de los científicos de la universidad, es una situación difícil (el coronavirus) que va a llegar quizá hasta agosto por eso se tomó la decisión luego de una consulta a ellos que el semestre se concluya de manera virtual’.



En relación con las clases virtuales, el rector dijo que ’habrá detalles que ajustar’ porque hay universitarios que no tiene acceso a internet.



Ante la temporada de lluvias el rector pidió a los maestros considerar que en algunas comunidades habrá cortes de la energía eléctrica y con ello de internet.



Saldaña Almazán destacó que la UAGro fue de las primeras universidades del país en realizar actividades de manera virtual tras la suspensión de actividades presenciales a causa de la pandemia.



La UAGro suspendió actividades presenciales desde el 17 de marzo luego que la Secretaría de Educación Pública (SEP) marcó los lineamientos ante la pandemia.



Hasta este mediodía Guerrero suma 2 mil 580 casos acumulados de coronavirus y 383 defunciones.



