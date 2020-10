UAGro recibe reconocimiento del COPAES.

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, aseguro que la UAGro, es las universidades públicas del más que más vinculación realiza.



’Y si no es la que más vinculación hace, es la que ayuda a la gente más frágil en vulnerabilidad o vulnerables, ayer estuvieron en Xochistlahuaca compañeros brigadistas, odontólogos, enfermeras, nutriólogos, médicos ayudando a esta gente vulnerable que muchas veces no tiene para comer’, señalo.







Al participar en el inicio del proceso de evaluación de la gestión institucional por parte del Consejo para la Acreditación de Educación Superior (COPAES), refirió que zonas como la Costa Chica en Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca la UAGro cuenta con preparatorias populares, en donde no solo prepara a los alumnos sino que les ofrece ayuda a una mejor posibilidad de vida, lo mismo que en las tareas de alfabetización.



’Nosotros tenemos claro dos cosas como lo demostramos al inicio de esta pandemia en marzo, creamos un plan de contingencia académica que fue de los más exitosos del país, y además fuimos la universidad que hizo sus exámenes de posgrado de manera virtual, y esto que bueno que lo estamos haciendo todas las universidades públicas de México’, señalo.



Otra muestra dijo fue lo ocurrido en el ciclo escolar pasado que se terminó de manera virtual pese a que en Guerrero la cobertura de internet es de 60 por ciento, por ello se firmó el convenio con Google Educatión, lo que permitió contar con una plataforma de alto nivel para que los 90 estudiantes y 6 mil trabajadores estuvieran en clases y sacer el semestre.







Y en donde no hubo acceso a internet, dijo se hizo a través de otras metodologías, razón por la cual hoy en día la UAGro, los estudiantes piden un espacio en la máxima casa de estudios para ayudar a la transformación de sus familias.



’La universidad de Guerrero tiene una suigeneris a diferencia de todas las universidades del país, Guerrero ha sido históricamente el estado más descuidad incluso de la federación, no por algo la universidad es la que tiene menos inversión por alumno’, expreso.







Recordó que a la UAGro, que hace 14 años, la subsecretaria de educación pública federal, ya no le otorgaba recursos porque las metas no eran cumplidas, por lo que ahora se dejó atrás la lucha política y ahora se encamina a la parte académica.



La estrategia dijo, fue la unidad y el trabajo comenzando a ’despegar’ todos los indicadores, entre ellos de competitividad, de capacidad académica logrando entre otras cosas presidir el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX), ’porque nos empecinamos, nos comprometimos, y lo logramos’, sostuvo.



’Eso habla, estar ahí, del crecimiento de los indicadores, de la Universidad Autónoma de Guerrero y hoy vamos a muchos lugares, y a mí me importa mucho lo que dice la gente, los empresarios los comerciantes, los obreros, los campesinos, la gente que asesoramos allá en la sierra, y toda una serie de acciones que con la incubadora de la universidad hacemos cosas, esas son los que opinan cobre la universidad’, finalizó.