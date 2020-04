UAGro solidaria, ante contingencia sanitaria

Conforme avanza la verticalidad incontenible y letal de la curva de la pandemia del Covid-19, de manera simultánea avanzan los daños directos y colaterales a la población en otros ámbitos.

Los daños que ha provocado la pandemia del Covid-19 hasta el momento, en términos generales, las circunstancias aún no permiten una evaluación mínima o elemental porque simplemente en nuestro país, apenas inicia el proceso de contagio, lo que técnicamente se clasifica como Fase 2.



La autoridad sanitaria federal ha reiterado el llamado al sector social, público y privado, a acatar las indicaciones para dosificar y poder administrar lo mejor posible el contagio, y evitar que ésta contingencia sanitaria se presente de golpe o con mayor rapidez, ya que el sistema de salud mexicano se encuentra imposibilitado de resistir, por lo que de antemano se opta por enfrentarlo de tal manera que se desarrolle un tanto más horizontal y así evitar en lo posible que se desborde el contagio y finalmente colapse todo el sistema sanitario del país, con resultados lamentables y catastróficos que se han visto lamentablemente en otros países.



La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), en este contexto de crisis sanitaria, está participando desde su trinchera en primera fila en esta titánica y heroica batalla contra el Covid-19. Su convicción de solidaridad tradicional y permanente con el pueblo guerrerense, le ha permitido ser el referente de lucha al lado de los sectores de la sociedad más vulnerables. En esta ocasión de crisis sanitaria, no podía ser la excepción.



Javier Saldaña Almazán, rector de la máxima casa de estudios en Guerrero, hasta el momento, ha tenido la capacidad de liderar con eficacia, con carácter, contundencia y prontitud, con mucho tiento, y sobre todo, con profundo humanismo, con solidaridad a toda prueba, y desde luego, con el consenso y autorización del H. Consejo Universitario quien es el que mandata y el rector ejecuta. Así lo marca la Legislación Universitaria vigente.



Desde el inicio de esta inoportuna y lamentable crisis sanitaria, la UAGro fue llamada a dar lo que mejor sabe hacer: aportar con determinación, convicción y coraje, su solidaridad con sus recursos humanos y su invaluable cúmulo de conocimiento, el apoyo al pueblo guerrerense que es quien lo necesita de manera decidida, de manera responsable y de manera ética y profesional.



Por ello, la universidad suriana ha impulsado acciones tendientes a contribuir como lo ha venido haciendo a través de su historia, de manera oportuna y eficiente a paliar en lo mejor de los casos la crisis sanitaria que hoy nos ha tocado padecer.



Por esta coyuntura inédita, la universidad mantiene comunicación institucional, permanente y eficiente con el titular del ejecutivo estatal Héctor Astudillo Flores y con las instancias en sus diferentes niveles jerárquicos del orden federal. Solo así se ha dicho, se obtendrán los mejores resultados de la aportación de la comunidad universitaria.



Las acciones más relevantes que encabeza su rector, le han permitido a la UAGro se convierta en la institución educativa líder a nivel regional y nacional, que ha estado en esta coyuntura a la altura de las circunstancias, al lado de su pueblo. Así lo marcaron quienes heredaron esta noble institución educativa.



La UAGro, distribuye alimentos en sus comedores universitarios ubicados en Chilpancingo y Acapulco. Se entregan almuerzo y comida solo para llevar. Los beneficiados son estudiantes, vendedores ambulantes, personas de la tercera edad, familiares de pacientes hospitalizados, personas que no tengan un salario fijo y a quienes lo soliciten.



La institución ha elaborado una cantidad considerable de gel antibacterial, mismo que está siendo distribuido de manera gratuita a la comunidad universitaria y dependencias e instituciones que lo han solicitado.



Hace unos días, el rector Javier Saldaña Almazán oficializó el inicio de las actividades del Centro de atención (Call Center) y apoyo a universitarios en esta coyuntura de crisis sanitaria - de largos periodos dentro de casa, situación que puede provocar síntomas de enojo, frustración, molestia, tristeza o bien tensión-, por el Aislamiento social. Este centro apoya con orientaciones y consejos que ofrecen y comparten expertos de la UAGro. Si considera lo necesita, se sugiere llame al 744 134 0999.



Este lunes 13 de abril Javier Saldaña Almazán, dará el banderazo de inicio del Laboratorio de Análisis clínicos que realizará las pruebas para detectar el contagio de las personas con el Covid-19. Las pruebas serán gratuitas a los universitarios que llegaran a presentar los síntomas y lo requieran. Se cuenta con personal del área de la salud altamente capacitado y con altos estándares de confiabilidad. El Laboratorio será manejado y administrado por investigadores universitarios, está instalado en la Facultad de Ciencias Químico- Biológicas con sede en Chilpancingo capital. Si las circunstancias lo requieren, también ofrecerá sus servicios a la población en general.



La UAGro anunció el retiro de sus estudiantes de medicina que se encontraban realizando su internado en las diferentes dependencias del área de la salud. Lo anterior, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Salud. Los estudiantes deberán tomar un curso que se impartirá mediante una plataforma virtual y presencial, guardando las recomendaciones sanitarias para protegerse. El objetivo, mejorar su capacitación y estar preparados para enfrentar la siguiente fase de la contingencia sanitaria.



Finalmente, en el ámbito económico, Javier Saldaña gestionó y obtuvo el recurso para cubrir los salarios de manera puntual de los más de seis mil trabajadores universitarios. Aún más, instruyó al área financiera el pago adelantado de la segunda quincena de mes de abril. Sin duda que esto les da certeza laboral y económica, además de una estabilidad emocional a los trabajadores universitarios.



