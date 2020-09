Ubican a cercano a Murillo escondido en Israel

La mañana de este lunes en el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la actual ubicación de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC) y autor de la llamada verdad histórica.



Según informes el exfuncionario se encuentra en Israel por lo que ya avisaron a ese país que existe una orden de aprehensión.



’Hay aviso al gobierno de Israel, que se tiene orden de aprehensión ya girada en contra de este señor y que no debe considerarse como un perseguido político, porque participó en hechos muy lamentables’, indicó.



Explicó que el Gobierno de Israel no puede considerar a Tomás Zeron de Lucio como ’un perseguido político’ porque hay suficientes elementos sobre sus acciones irregulares en la investigación de los desaparecidos de Ayotzinapa.



’El gobierno de Israel no podría, lo digo de manera respetuosa, dar protección a una persona con estás características, no sería justo ni humano porque hay elementos suficientes para demostrar que actuó de manera indebida, con arbitrariedad. No voy a detallar sobre este asunto, pero esa es la información que se presentó al respecto’, dijo.



El extitular de la AIC, es presuntamente el responsable de la llamada "Verdad histórica" donde junto con el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam crearon su versión de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron torturados y calcinados en el basurero de Cocula, aquél 26 de septiembre de 2014



Anteriormente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso seis demandas penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 235 funcionarios públicos por violaciones graves a derechos humanos en la investigación por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayozinapa, Guerrero.Con información de REVOLUCIÓN 3.0