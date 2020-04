25 de abril de 2020



UIF: Crimen organizado está haciendo Home Office por COVID-19 | Reforma

México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que a pesar de la pandemia por COVID-19, las organizaciones delictivas aún continúan operando en ’Home Office’.

Nieto Castillo aseguró que en las últimas semanas las extorsiones telefónicas y fraudes cibernéticos han reportado un aumento en México.

En reunión virtual con diputados federales de la Comisión de Hacienda, explicó que el crimen organizado utilizada el llamado ’Home Office’, actividad implementada por cientos de empresas que permite a sus trabajadores trabajar desde casa.

Algunos de los fraudes y delitos que han detectado son por suplantación o por venta de productos promocionando la vacuna, medicamentos falsos y pruebas falsas del coronavirus, o inversiones que en realidad no existen.

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante.

’El tema es que la delincuencia, al final del día sigue, no se detiene, está mutando, evidentemente, a otros elementos que tienen que ver como decía hace un momento con la contratación por internet, con los fraudes a partir de internet, a partir de redes sociales’, declaró.

Videoconferencia con la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda de la @Mx_Diputados, con el tema: Riesgos de Lavado de Dinero detectados a nivel internacional con motivo de la contingencia sanitaria COVID-19.

Santiago Nieto no reveló la cantidad de delitos que han detectado en los últimos días, y mucho menos el monto aproximado de los fraudes, pero aseguro que estos delitos se han realizado en diferentes estados de la República, tal es el caso de Jalisco, donde detectaron la venta de falsas pruebas para coronavirus.



Fuente: Reforma