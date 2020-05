UIF está por liberar órdenes por desfalcos en Notimex

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó una serie de desvíos de recursos por parte de Notimex, vinculando cuentas bancarias de la Agencia, de exdirectivos y extrabajadores durante el sexenio de Peña Nieto; preparan órdenes de aprehensión y congelamiento de cuentas bancarias de los implicados.



La Unidad de Inteligencia Financiera realizó un amplio seguimiento a la ruta de varios millones de pesos del erario de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex); documentó una red de presuntas complicidades entre exdirectivos, exlíderes sindicales y extrabajadores (incluidos reporteros y corresponsales en el extranjero) que liga transferencias interbancarias, retiros en efectivo, propiedades, pero también contrataciones supuestamente anómalas, así como viajes y gastos personales injustificados.



El expediente que incluye una gran infografía resume el recorrido del dinero público a través de cuentas bancarias de la Agencia, del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex –Sutnotimex, que por años encabezó Conrado García Velasco– y de particulares, incluidas personas morales. De todo ello, la actual administración que encabeza la periodista Sanjuana Martínez ha dado parte a la Fiscalía General de la República, donde ya se preparan los procesos para solicitar varias órdenes de aprehensión y el congelamiento de cuentas bancarias relacionadas al caso.



Aunado a ello, la Secretaría de la Función Pública –que encabeza la doctora Irma Eréndira Sandoval– cuenta con un historial de auditorías internas a Notimex practicadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (y de las cuales Contralínea tiene copia). Éstas revelan presuntos actos de corrupción, incluidos pagos irregulares en las corresponsalías en el extranjero, evasión de impuestos, manejo irregular de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, gastos excesivos –incluido el concepto de asesorías–, contratos injustificados, entre otras irregularidades.

El seguimiento hecho por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) toca directamente a 22 personas físicas –entre ellos, directivos, líderes sindicalistas, reporteros y corresponsales en el extranjero– ligadas a la Agencia de Noticias en el sexenio pasado (cuando la dirección estuvo a cargo de Alejandro Ramos Esquivel).



De éstas investigaron desde las cuentas bancarias hasta las documentaciones que obran en los archivos de Notimex sobre su relación laboral o contractual, así como comprobaciones de todo tipo, en especial aquellas relaciones con supuestos beneficios indebidos (como viajes y gastos personales con cargo al erario).



De hecho, nueve de esas personas, entre ellos reporteros, forman parte de la indagatoria por diversos viajes internacionales irregulares y que se realizaron con cargo al erario de Notimex. Algunos países visitados fueron: Estados Unidos, China, Corea del Sur, Canadá y Alemania.



En esta trama financiera, la relación del Sutnotimex con la pasada dirección de la Agencia es clave. Por ello, uno de los personajes más estudiados es el exlíder Conrado García Velasco, así como sus allegados (algunos de ellos aún en pleito con Notimex para ser reinstalados). Una de las cuentas bancarias a la que se le dio puntual atención es precisamente la de esa agrupación gremial.



De acuerdo con la información a la que Contralínea tuvo acceso, la Dirección de Administración y Finanzas de la Agencia de Noticias realizó 11 transferencias (desde la cuenta con terminación 65502260552, abierta en el banco Santander) a la cuenta del Sindicato (51908196707, también de Santander) por 4 millones 50 mil pesos, entre 2015 y 2017.



En 2015 fueron cinco movimientos por 300 mil pesos cada uno; en 2016, tres movimientos por 350 mil pesos cada uno; y en 2017, tres movimientos por 500 mil pesos cada uno. En sus libros contables, la Agencia “justificó” estas transferencias como “apoyos” al Sutnotimex amparados en el contrato colectivo de trabajo (convenios entre ambas partes).



El rastreo de la UIF sigue la pista al destino de ese dinero, conectando con personas físicas y morales, pero también con destinos en el extranjero y con tres propiedades, de las que se indaga la licitud de las adquisiciones.



Además, conecta el liderazgo sindical con los viajes internacionales de los nueve extrabajadores de Notimex, y con los que realizó el propio Conrado García Velasco.



Y es que en el análisis detallado de la relación entre la exdirectiva de la Agencia y el Sutnotimex se indican las decenas de viajes al interior del país y al extranjero –con cargo al erario– que realizó García Velasco (con acompañantes del propio Sindicato, pero también los entonces directivos de Notimex).



Los datos señalan que, entre 2013 y 2017, este exlíder sindical –que estuvo en la cúpula desde 2001– visitó Rusia, China, España, Reino Unido, Italia, Alemania, Hong Kong, Vietnam, Irán, República Dominicana, entre otros destinos.



Los viáticos individuales asociados a esos recorridos causaron un gasto a Notimex por 479 mil 490 pesos. El viaje más oneroso fue el que hizo a Irán y Reino Unido, del 1 al 11 de septiembre de 2016, en el que gastó 112 mil 995 pesos. Y le siguió la visita a China, entre el 19 de septiembre y el 2 de octubre de 2015, con erogaciones por 99 mil 120 pesos.



Las auditorías de la SFP

Las irregularidades en Notimex que heredó la actual administración federal no se reducen a la relación entre el Sindicato y la Agencia. Las auditorías practicadas en el sexenio pasado por la Secretaría de la Función Pública revelan desde irregularidades en las contrataciones hasta presuntos actos de corrupción entre el personal, incluidos las corresponsalías en el extranjero.



En esa misma revisión, el Órgano Interno de Control observó que en el ejercicio 2017, Notimex –se gastó entre enero y marzo– el 99.97 por ciento de su presupuesto autorizado para todo el año.



Este uso de los recursos ya había sido alertado previamente, en la auditoría 01/2017, que señalaba que “la Agencia cuenta con un presupuesto autorizado para el ejercicio 2017 por un importe total de 213.5 millones de pesos, de los cuales al mes de febrero del presente se cuenta con un presupuesto calendarizado por 33.4 millones de pesos y se ha ejercido a nivel de flujo 35.1 millones de pesos, lo que refleja un exceso de gasto a nivel de flujo similar al presentado en el ejercicio inmediato anterior”.



Otra anomalía detectada por la SFP fue que en ese ejercicio la Agencia no pagó impuestos. En la auditoría 06/2017 se señala: “la entidad en su carácter de retenedor no realizó el entero del impuesto sobre la renta anual correspondiente al ejercicio 2016, aún y cuando ésta contó con personal subordinado afecto al cálculo y entero del impuesto antes referido, emitiéndose la observación correspondiente”.



Respecto de las corresponsalías en el extranjero, es la auditoría 06/2013 la que señaló que se encontró un “control interno deficiente en la comprobación de gastos de las oficinas regionales en el extranjero”.



Al respecto, indicó que “las relaciones de gastos y los comprobantes que envían las oficinas en el extranjero no son coincidentes con el importe que se les envía por medio de transferencia bancaria para los gastos de operación, ya que existen importes comprobados de más y de menos, e incluso el formato que se elabora para comprobar los gastos contiene las columnas de recibido y comprobado; las diferencias se pagan o se descuentan en la siguiente remesa, lo que implica cargas de trabajo adicionales para el control de estas diferencias así duplicidad en el proceso contable, ya que en lugar de cargar directamente al gasto, se contabiliza en la cuenta de Deudores Diversos”.



El Órgano Interno de Control también documentó doble pago de prestación de servicios en el caso del administrador y representante legal de la oficina regional en Washington, DC –Mario Álvarez Sandoval–, quien recibía dos pagos uno por 2 mil dólares mensuales, sin retención del 25 por ciento de impuesto. Ese importe era depositado en la cuenta bancaria de Notimex International, Inc, de la que él mismo retiraba los fondos para pagarse dicho importe.



El informe agrega que el otro pago era por cantidad de 4 mil 968 dólares mensuales, del que se le retiene el 25 por ciento de impuesto, por 1 mil 242 dólares; resultando el importe neto de 3 mil 726 dólares mensuales, más los otros 2 mil dólares. “Además se deben agregar 842 dólares por concepto de seguridad social que Notimex paga por esta persona.



Otra anomalía corresponde a la contabilización incorrecta de los sueldos de los empleados de las oficinas regionales de Madrid, España; y Santiago de Chile. Al respecto, abundaba que en la oficina regional de Madrid se encontraba laborando la C. María Blanca Sáez Lasheras como secretaria y asistente de la coordinación regional para Europa, con un sueldo mensual de 1 mil 704.76 euros, del que se le descontaban las deducciones de ley (seguridad social e impuestos), percibiendo un sueldo neto de 1 mil 356.84 euros mensuales. Los antecedentes laborales de esta persona en Notimex, es un contrato como trabajador eventual de fecha 23 de julio de 1998, firmado entre la trabajadora y Notimex, SA de CV; posteriormente, el 22 de enero de 1999, dicho contrato es declarado indefinido de acuerdo con el oficio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Instituto Nacional de Empleo) de España. No obstante lo anterior, el trámite generado para la solicitud de los recursos para el pago de este sueldo señala el concepto de honorarios y se contabiliza en la cuenta 5133 Servicios Profesionales, subcuenta 33104 otras asesorías.



Respecto de la oficina regional de Santiago, refería que el C. Eleodoro Antonio Lizana Villanueva laboró hasta el mes de junio del año en curso: Notimex pagaba el concepto de seguridad social por 83.30 dólares, que equivalen a 3 mil 716.33 pesos mensuales, así como la retención de impuestos por 233.50 dólares. El trámite generado para la solicitud de los recursos para el pago de este sueldo señala el concepto de honorarios y se contabiliza en la cuenta 5133 Servicios Profesionales, subcuenta 33104 Otras asesorías.



Agregaba que en el caso dos corresponsales de Madrid, éstos extendían recibo de honorarios con el mismo domicilio fiscal: “la C. Adela Mac Swiney González y el C. Carlos Federico Mesa Peraza, mensualmente extienden recibos de honorarios con el mismo domicilio fiscal en la Ciudad de Mérida, Yucatán, y debido de que a estas dos personas no se les retiene el 25 por ciento del ISR, el cálculo de impuestos de su pago incluye el 16 por ciento de IVA con retención del 10 por ciento de ISR e IVA. A la mayoría de los corresponsales en el extranjero se les retiene el 25 por ciento del impuesto sobre la renta, el cual es declarado por la entidad mensualmente al SAT, sin tomar en consideración que pueda estarse presentando una doble tributación principalmente cuando el prestador de servicios es originario del país en donde presta sus servicios para la Agencia”.



Otra observación de la Secretaría de la Función Pública se refiere a las asesorías contratadas en las oficinas de Notimex en Washington y Madrid, pues no contaban con evidencia documental, normativa o legal que justificara esas contrataciones.



“En la oficina regional de Washington se pagan 350 dólares mensuales por concepto de asesoría contable que equivalen a 4 mil 654.30 pesos; así también se pagan 157.09 dólares mensuales por asesoría para la elaboración de nómina, que equivalen a 2 mil 88.98 pesos (esta cantidad varía mensualmente). En Madrid se paga asesoría contable por 505.00 euros, que equivalen a 8 mil 735.74 pesos mensuales, de tales contrataciones no se cuenta con el contrato correspondiente o el soporte documental que normativamente o por disposición legal de los países se tenga la obligación de contar con tales asesorías”. Nancy Flores | CONTRALÍNEA