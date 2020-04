Ulises Bonilla hace un llamado a las autoridades ante el nulo apoyo ante la pandemia

Mi nombre es Ulises Bonilla Arriaga soy de la colonia Santo Tomas Chiconautla municipio de Ecatepec



Me dedico a la albañilería en esta cuarentena nos la estamos pasando mal mi familia y yo porque me he quedado sin trabajo, ya que han parado todo tipo de obra y a falta de su apoyo del gobierno, en esta colonia no ha llegado ningún tipo de apoyo para las familias.



Al contrario han subido el precio de las cosas básicas como tortillas, huevos que es el consumo diario y queremos saber porque la falta de atención para estas colonias pobres si deberían ser la prioridad ante la pandemia y que no se ha visto su apoyo



Esperando su pronta respuesta



Gracias