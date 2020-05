Última oportunidad para aplanar la curva epidémica: Omar Fayad

ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA APLANAR CURVA EPIDÉMICA, EXHORTA FAYAD



-De no acatar recomendaciones sanitarias, Hidalgo registrará 4 contagios por hora en junio



-Hidalgo en fase crítica, a diferencia de otras entidades



Los próximos 15 días son estratégicos para el estado de Hidalgo, si la ciudadanía refuerza y acata las medidas sanitarias implementadas en México y en el mundo aplanará la curva de contagios de coronavirus Covid-19; de lo contrario a mediados de junio se registrarán en la entidad cuatro contagios nuevos por hora, destacó el gobernador Omar Fayad en un video que subió a sus redes sociales.



Hidalgo ingresó a la etapa crítica, en la antesala de la fase de contagio acelerado en la que las estadísticas alcanzarían a 3 mil 500 hidalguenses. El mandatario lamentó que, a pesar de ser una contingencia mundial con cifras y hechos conocidos en los medios de comunicación, haya personas que tomen a la ligera la pandemia, ’han seguido con su vida normal sin ningún tipo de restricción, sin aislarse en sus casas sin guardar la sana distancia y sin usar cubrebocas’.

A inicios de este mes, el subsecretario de Salud nacional, Hugo López-Gatell informó que Hidalgo es una de las entidades en que las medidas sanitarias podrían prolongarse porque la entidad “no ha tenido su momento epidémico”, pues registran un momento epidémico distinto al de la Ciudad de México. Hay quienes piensan que las medidas de reducción de la movilidad, como el Hoy no circula es “una manera de molestar a la población, la intención no es, ni será generar actos de molestia a la ciudadanía, estas no son ni ocurrencias ni arbitrariedades esto no es un juego”.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno del Estado de Hidalgo de poner en operación cuatro Hospitales de Respuesta Inmediata Covid-19, equipados con 138 camas disponibles, reconversión de espacios, capacitación a profesionales de la salud, colocación de lavamanos públicos, túneles sanitizantes, entre otras acciones que no serán suficientes si la población no hace la parte que le corresponde, citó el mandatario.



La cantidad de camas de hospital que existen en el estado estaría sobrepasada no queremos ver a pacientes en los pasillos sin cama médicos que no se den abasto para atender a tantos pacientes, “no quiero que en Hidalgo lleguemos a sufrirlo, pero esto ya ocurrió en otras partes de México y del mundo en las que no se respetó el quédate en casa”, precisó.



El mandatario hidalguense reiteró el llamado a quedarse en casa, lavarse las manos con frecuencia, usar cubrebocas, mantener la sana distancia, reducir la movilidad. “El coronavirus es real y es mortal, es un virus agresivo; la enfermedad es terrible la experiencia es una tortura física y psicológica y puede llegar a morir por favor especialmente esta semana quédate en casa. Hazlo por ti, hazlo por tu familia, hazlo por Hidalgo hazlo, por México”, finalizó.