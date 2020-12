Último a Dios a Rolando Castellanos Hernández en Los Reyes La Paz

Luciano Tapia



LOS REYES LA PAZ, MEX. - A 26 de diciembre.- Con vivas, porras y una misa los habitantes de este municipio despidieron a quien fuera dos veces presidente municipal por el Partido Revolucionario Institucional, Rolando Castellanos Hernández.



La vaya fue numerosa sobre la plancha de la explanada General Luis Cerón Nequiz, en donde las expresiones se dejaron sentir, mientras un mariachi tocaba canciones alegres que en vida le gustaba a Castellanos.



Ahí, junto su esposa e hijos, portaban un cuadro con su retrato y las cenizas, el sacerdote de la Iglesia de Los Santos Reyes, oficio una misa en donde dijo que Rolando fue un hombre bueno, que supo escuchas a los desprotegidos, además de respetar los derechos humanos de las personas.



Asistieron los representantes de todas las corrientes políticas, comerciantes, vecinas y vecinos de las comunidades, como Alicia Neyra Ortiz, Bernanrdo Corona,Eric Reséndiz, Cristina González.la luchadora social incansable, Maricela Cerón, ex presidenta municipal y ex diputada federal, entre otros.



En su oportunidad, Allan Castellanos Ramírez, agradeció a las muestras de cariño y afecto a su papá, ademas de exhortar a seguir los protocolos sanitarios para evitar contagios del COVID - 19., descanse en paz en buen amigo Rolando que se adelanta en el camino (portalmexiquense.com.mx participa el sensible fallecimiento de Rolando Castellanos Hherández.