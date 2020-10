Último intento para un paquete de estímulos en Estados Unidos

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MARTES, 20, OCTUBRE, 2020, 13:38 hrs.

La caída en las bolsas de EU ayer se extendió a los mercados de Asia este martes, con el Nikkei japonés y el Hang Seng de Hong Kong cayendo 0.5% y 0.2% respectivamente, mientras los inversionistas nerviosos se dirigieron hacia la puerta.



Pero la ola se detuvo esta tarde en Europa, a pesar de los volúmenes récord de infecciones por Covid-19. Si bien los mercados en el viejo continente abrieron en números rojos, las cosas mejoraron, con sólo el DAX de Alemania en pérdidas, reporta la plataforma global de inversiones eToro.



La obsesión de hoy sigue siendo el paquete de estímulos, luego de que este martes se cumple el plazo de 48 horas de la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para que los legisladores y la Casa Blanca acuerden un nuevo paquete antes de las elecciones.



Hoy, como suele suceder, una declaración del presidente Donald Trump acerca de que los republicanos podrían aceptar un paquete de estímulos, devolvió el aliento a las bolsas, que abrieron con alzas inferiores a un punto porcentual en EU. Una última esperanza marca esta semana, que se estima continuará volátil.



En medio de esto, está la noticia de la demanda antimonopolios que el gobierno de EU levantó en contra de Google, lo cual esta mañana no tiene efecto negativo en la acción, que se incrementa en 0.8%.



Ayer el S&P 500 se hundió 1.6% en respuesta y los sectores de energía, tecnología de la información y servicios de comunicación cayeron con mayor fuerza.



De las 30 acciones del Promedio Industrial Dow Jones, que cayó 1.4%, la única acción en verde fue Intel, después de la noticia de que la empresa llegó a un acuerdo para vender su negocio de memoria flash por 9,000 millones de dólares. Según The WSJ, la empresa ha querido salir del negocio durante algún tiempo, ya que los precios de la memoria flash se han hundido.



Hoy, algunas grandes firmas que reportan resultados que, sin duda, generarán cierto interés.



Apple sigue cayendo después del lanzamiento del iPhone la semana pasada



Los tres principales índices bursátiles estadounidenses sufrieron ayer, con el Dow retrocediendo a territorio negativo en términos de su rendimiento en lo que va del año. Ocho acciones del Dow Jones cayeron más de 2%, siendo Apple la mayor perdedora, con -2.6%. La firma ha bajado 6.8% en los últimos cinco días de operaciones, lo que incluye el anuncio de sus últimos modelos de iPhone la semana pasada. El precio de las acciones de Apple sigue subiendo 58% en lo que va del año y 93% en los últimos 12 meses.



En noticias de ganancias, IBM registró un tercer trimestre consecutivo de caídas de ingresos, lo que hizo que el precio de las acciones de la empresa cayera 3% en las operaciones fuera de horario. Para el nuevo CEO Arvind Krishna, el declive es una continuación de los problemas bajo su predecesora Ginni Rometty. En la llamada de resultados, Krishna se negó a proporcionar una guía de utilidades y dijo que la empresa registraría cargos por 2,300 millones de dólares en el cuarto trimestre para "simplificar y agilizar" el negocio. La empresa informó que los ingresos de su negocio en la nube aumentaron 19% año con año para representar el 6% del total.



S&P 500: -1.6% lunes, +6.1% en el año

Dow Jones: -1.4% lunes, -1.2% en el año

Nasdaq Comp.: -1.7% lunes, +27.9 en el año



Las acciones del Reino Unido continúan sin cambio



Las acciones que cotizan en Londres comenzaron la semana de manera mixta, y tanto el FTSE 100 como el FTSE 250 continuaron el avance lateral en el que han estado desde mayo. El FTSE 100 cerró el día con una caída de 0.6%, mientras que el FTSE 250 ganó 0.2%. No hubo grandes perdedores en ninguno de los índices, con la firma de juegos de azar GVC cayendo más en el FTSE 100, con -2.4%.



En el FTSE 250, los nombres de viajes disfrutaron de un día positivo, con Tui, easyJet y Carnival subiendo 6%, 4.8% y 4.5% respectivamente. El prestamista a domicilio Provident Financial lideró el índice, sin embargo, con una ganancia de 6.7%, llevando su repunte en los últimos tres meses más allá del 25%. Sin embargo, la compañía sigue abajo en más de 50% en 2020.



La firma de seguridad G4S fue noticia ayer mientras continuaba una batalla de adquisición contra el pretendiente hostil GardaWorld (una firma canadiense). GardaWorld hizo una oferta completa por la empresa, valorándola en 190 peniques por acción, por debajo de la capitalización de mercado actual de la empresa.



Al mismo tiempo, GardaWorld envió a los accionistas de G4S una carta alentándolos a ignorar la administración de G4S y aceptar el trato. G4S emitió su propia nota, diciendo a los inversionistas que la oferta "subvalora significativamente a la empresa".



FTSE 100: -0.6% lunes, -22% en el año

FTSE 250: +0.2% lunes, -18.4% en el año



Qué Vigilar



Netflix: una de las historias de éxito de la pandemia, el precio de su acciones se ha disparado en 64% en 2020, ya que los consumidores que se quedaron en casa recurrieron a los servicios de transmisión. Un desafío que se está volviendo más apremiante a medida que avanza la pandemia es la capacidad de la empresa para crear y ofrecer contenido nuevo a sus suscriptores. La forma en que la compañía está abordando esto y si ha mantenido su número de nuevos suscriptores, serán puntos clave en su reporte del tercer trimestre hoy. Actualmente, 26 analistas de Wall Street califican la acción como una Compra o Sobreponderar, 12 como Retener, cinco como Infraponderar y uno Venta.



Philip Morris: el gigante del tabaco, junto con otras firmas del sector, ha visto caer el precio de sus acciones en 2020. La compañía reporta hoy, luego de los resultados del segundo trimestre de julio, donde recuperó su guía para todo el año. En julio, la empresa también obtuvo la aprobación de la FDA para comercializar un producto que no se quema como una alternativa menos dañina a los cigarrillos; El auge de las alternativas al cigarrillo ha sido un desafío sustancial para la empresa. Una cosa a observar de cerca es cualquier mención al dividendo. Actualmente, el rendimiento por dividendo supera 6% y el historial de aumentos representan un atributo importante en un entorno de tipos de interés cercanos a cero.



Snap: la plataforma de redes sociales es otra historia de éxito de 2020, ya que si bien la pandemia ha supuesto un desafío para la publicidad digital, los consumidores con tiempo en sus manos han sido atraidos en masa y Snap ha sido innovador en el desarrollo de nuevas funciones publicitarias. La compañía reporta el tercer trimestre esta tarde en EU, donde los inversionistas estarán atentos a cómo la empresa ha aprovechado los crecientes negocios de comercio electrónico para gastar en publicidad en un momento en que muchos otros sectores normalmente lucrativos, como los viajes, siguen bajo una gran presión pandémica. Los analistas de Wall Street se inclinan por una calificación de Compra de la acción.



Esquina Cripto



Los dueños de más de 100 bitcoins, en un máximo de seis meses



La cantidad de inversionistas que tienen más de 100 bitcoins en sus billeteras ha aumentado a su máximo de seis meses.



Según el proveedor de datos analíticos Glassnode, ahora hay 16,159 carteras que contienen 100 o más bitcoins, superando el máximo de los últimos seis meses de 16,158, visto por última vez en junio. A los precios actuales, cualquier billetera con más de 100 bitcoins tiene un valor de mercado muy por encima del millón de dólares.



Es una señal de que muchos inversionistas se contentan con mantenerse al margen de la volatilidad actual. Glassnode agregó que el número de direcciones bitcoin distintas de cero alcanzó un máximo histórico de 31,913,3555 el lunes; aproximadamente 5,000 de estos se registraron en las últimas 24 horas. Una dirección de bitcoin distinta de cero es aquella que contiene algunos bitcoins.



El precio del bitcoin ha aumentado en las últimas semanas en alrededor de 15% desde los mínimos cercanos a 10,000 dólares para cotizar a 11,699 dólares hoy.