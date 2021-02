Un acto de justicia y legalidad de SCJN la validación de reducir integrantes del cabildo: Higinio Martínez Miranda

Texcoco, Méx.. 19 febrero 2021.- El reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la iniciativa aprobada por la mayoría de los diputados del Estado de México para bajar el número de integrantes en los cabildos, es un verdadero acto de justicia y legalidad, afirmo el Senador de la República por el Estado de México, Higinio Martínez Miranda.



Explicó que la iniciativa que el pasado mes de agosto del 2020 presentó en el Congreso mexiquense y que se aprobó por mayoría, implica la reducción de integrantes del cabildo, lo que permite un ahorro para los gobiernos municipales que podrá aplicarse en otros rubros como obras y servicios.



El Senador puso como ejemplo al municipio de Texcoco, que cuenta con 15 integrantes del cabildo pero de acuerdo a la nueva propuesta ya aprobada no solo desde el congreso si no ratificada por la SCJN, pasaría a 11 miembros de cabildo, en Chiconcuac de 12 pasan a nueve.



Tras es resolutivo, el senador recordó que El PAN y el PRD que se opusieron a su propuesta y a la decisión del congreso mexiquense ’perdieron por su ambición de tener más y más gente en la nómina en lugar de dedicarlo a las necesidades de los municipios’, dijo el senador.



Martínez Miranda, señaló que la resolución de la Suprema Corte se dio en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad del Partido Acción Nacional encabezada por su dirigente Nacional y sus muchachos mexiquenses apoyados por el PRD.



Recordó la inconformidad de las dirigencias panitas y perredistas, por la decisión del poder legislativo mexiquense para abatir los costos que genera un edil en el Estado de México y el entorpecimiento del funcionamiento del cabildo por el número excesivo de sus integrantes, ’sin embargo hoy con el resolutivo de la SCJN, se pone en evidencia que no tenían la razón’.



Agregó que la molestia, inconformidad y la acción de inconstitucionalidad que presentaron los panistas no fue en sí por lo que aprobaron los legisladores mexiquenses. ’Se debió fundamentalmente a la iniciativa que presente y que ellos, en su mezquina y partidista posición, no podían aceptar que el senador de morena saliera adelante y quedara como el artífice de esta gran reforma’.



Con ello el Senador Martínez Miranda, consideró que perdieron nuevamente los panistas en el Estado de México. Quedando en evidencia que, aunque su propósito era el que no prosperara la propuesta de Higinio Martínez, en el fondo ellos se opusieron a la misma porque no les gusta trabajar con austeridad. ’Para ellos es preferible tener plazas para amigas, amigos, familiares y militantes de su partido en lugar de destinar ese dinero a beneficio de la comunidad’, señaló el senador.



De acuerdo a los cálculos de los gastos que se generan en el cabildo, entre los que están desde su salario, gastos de oficina, equipo y personal, el ahorro estaría entre lo mil 500 y mil 800 millones de pesos anuales en el Estado de México, solo por reducir el número de Síndicos y Regidores.



Aseguró que esos cálculos nos llevan como mínimo a un ahorro superior a los mil millones de pesos anuales. Eso es lo que hoy se ahorrará en el Estado de México por haber reducido el número de regidores y síndicos.



Higinio Martínez Miranda señaló que una vez que la iniciativa para reducir el número de síndicos y regidores en los cabildos municipales fue aprobada por mayoría en el congreso y ratificada su constitucionalidad en la SCJN, es necesario que se tome como base para que desde el congreso federal se lleve a los congresos de todos los estados y que en todo el país se aplique esa iniciativa que permitirá reducir gasto en todos los municipios y entidades federativas del país.