Un acto histórico

’Urbi et Orbi’ es un acto único en la historia.

Traducido del latín, significa ’a la ciudad (Roma) y al mundo’; es un acto único que consiste en la bendición del Papa, la cual ningún otro obispo puede realizar y que puede tener lugar eficaz a través de los medios de comunicación para pedir por el bien de los fieles.

Según la tradición teológica católica, la bendición ’Urbi et Orbi’ otorga la remisión por las penas de pecados ya perdonados, es decir, se confiere una indulgencia plenaria bajo condiciones específicas del Derecho Canónico y por el Catecismo de la Iglesia.

Este acto se lleva a cabo en tres ocasiones: al ser elegido sucesor de Pedro, en la Pascua y Navidad.

Anteriormente no se había tenido un registro de la bendición ’Urbi et Orbi’ de un Papa, ausente de fieles la Plaza de San Pedro del Vaticano.

Pero seguido mundialmente por los creyentes a través de medios de comunicación, por esta razón es considerado un acto único en la historia.

La bendición ’Urbi et Orbi’ se pronunció por el Papa este viernes, para pedir que se detenga la Pandemia del Coronavirus.

Ante una plaza desolada su Santidad el jesuita Francisco, expresó