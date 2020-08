Un buen gobernante debe tener amor al pueblo: AMLO

Al ser cuestionado de las encuestas y de que Morena encabeza las preferencias para ganar la gubernatura de 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no puede inmiscuirse en temas electorales, pero refirió que un buen funcionario es aquel que ’tiene amor al pueblo, sincero, sin corrupción, sin simulaciones, ni prepotencia, sino todo lo contrario, con pasión por servir a la ciudadanía’.



En conferencia mañanera, realizada en Acapulco, López Obrador resaltó el trabajo del gobernador guerrerense Héctor Astudillo Flores y de la alcaldesa Adela Román Ocampo, y llamó a todos los sectores sociales a trabajar unidos para la reactivación de la economía del puerto.



’En esta cuarta transformación ya no se permite que los funcionarios que antes de llegar a un cargo público, inmediatamente se cambian a una residencia, después compran departamento en Miami, además de que no pueden andar en un carro normal, sino que compran vehículos de lujo, rodeado de barberos, alcahuetes y lambiscones para sentirse importantes, lo que ya no se permite en estos tiempos’, acotó.



El presidente AMLO destacó también que Guerrero es el estado que ha recibido más apoyos de la Federación con más de 40 mil jóvenes construyendo el futuro, más de 500 mil becarios de escuelas públicas, entre otros programas como Pensión para Adultos Mayores, con Personas con Discapacidad, Sembrando Vida y Fertilizante Gratuito.