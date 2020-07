Un buen gobierno del PRD…

(Carta a Don Héctor)



A LA PAR DE LAS ACCIONES DE PARA CONTRARRESTAR la pandemia del coronavirus, en Eduardo Neri, cuya cabecera municipal es Zumpango del Río, también lleva acabo una intensa campaña para la prevención y combate del dengue, el zika y la chinkungunya, enfermedades que incluso son más mortales que el también llamado Covid-19.



El municipio de Eduardo Neri, como todos saben, lo encabeza Natividad López González, quién en los casi dos años de su gobierno, tiene una excelente calificación de la población, como resultado del trabajo que lleva a cabo, y que tiene que ver con la obra pública y social.



En efecto, como ocurre todos los años, en tiempos de lluvias los casos de dengue, incluido el hemorrágico, así como el zika y la chikungunya se incrementan, como consecuencia del encharcamiento de agua que es donde se reproduce el mosco transmisor de la enfermedad, así como en todo recipiente o cacharro donde se almacene el vital líquido, por lo que se hace necesario la abatización y fumigación de todo.



Como hemos dicho, estas tres enfermedades, principalmente el dengue, es incluso más mortal que el coronavirus, de ahí que prácticamente todo el año se realizan acciones de abatización y fumigación en barrios, colonias y comunidades, aunque el número de casos se acentúa en la temporada de lluvias.



Así las cosas, a la par de las acciones que lleva a cabo el Ayuntamiento de Eduardo Neri para evitar el contagio del coronavirus, la alcaldesa también encabeza una intensa campaña de combate al mosco transmisor, bajo la tesis de que sin criaderos no hay dengue.



En Zumpango, así como en todas sus comunidades, es lo que se está haciendo, con el apoyo de la población que no solo es importante, sino fundamental para evitar los criaderos del Aedes Aegipty.



Y eso es lo que está haciendo Natividad López, quien tiene como asesor al exalcalde Pablo Higuera Fuentes, quien como edil indudablemente hizo un buen papel, ya que contra la popularidad del hoy Presidente de la República, logró retener la presidencia municipal para su partido, el PRD.



Lo anterior, tiene su razón de ser. Primero con Pablo Higuera, y ahora con Natividad López, en Eduardo Neri hay obra pública y obra social como nunca había ocurrido en ese municipio, lo mismo en la cabecera municipal que en las comunidades rurales, lo que sin duda tiene contenta a la población.



Es decir, el PRD, el Partido de la Revolución Democrática también sabe gobernar, y bien, cuando eligen a candidatos con compromiso, con capacidad y honestidad con su pueblo.



Sin duda, no es fácil gobernar, y más cuando los recursos son escasos y las necesidades y exigencias de los pueblos son muchas. Sin embargo, en Eduardo Neri se ha hecho, lo que quiere decir que se puede cuando los gobernantes son los adecuados.



Son pocos, hay que decirlo, en donde un determinado partido político ha retenido el Ayuntamiento municipal. Es el caso del PRD quien ha retenido por ejemplo Acatepec, en la región de la Montaña; Tlalchapa y San Miguel Totolapan en la Tierra Caliente, y Eduardo Neri en la región Centro, así como Tixtla, por citar algunos ejemplos, y en donde todo indica que volverá a ocurrir lo mismo.



Por supuesto, en el PRD también hay malos gobernantes, igual que en el PRI y en Morena, a pesar de que éste último partido navega con el discurso de que son honestos, aunque en los hechos también son corruptos.



Hay que decirlo. Las elecciones del 2021 pasarán por los gobiernos municipales, en razón de que éstos son la autoridad más cercana con la población, de tal forma que lo que se haga en los ayuntamientos repercutirá en el ánimo de los ciudadanos a la hora de emitir su voto, de ahí la importancia de que los alcaldes hagan buenos gobiernos.



Y en Eduardo Neri, dicen sus habitantes, se ha hecho, primero con Pablo Higuera, y ahora con Natividad López.



Por algo será que en la elección del 2018, el PRD le ganó la elección a los candidatos de Morena y al hoy Presidente de la República.



’Aquí en Zumpango, seguimos los postulados y los consejos del máximo líder de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano’, dice Higuera Fuentes.



