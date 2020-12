Un caos llamado Hugo López

El burócrata, de verdad se cree ’científico’

Los temores, las sospechas, la frialdad, la reserva, el odio, la traición, se esconden frecuentemente bajo ese velo uniforme y pérfido de la cortesía.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Filósofo francés



Es de risa loca que el señor Hugo López, subsecretario de Salud y líder de la lucha contra la pandemia en México, se sienta que está por arriba del Presidente de la República. Su arrogancia ya colmó el plato del primer círculo de AMLO. De verdad se cree que hace las cosas bien y no entiende que debe estudiar, prepararse diariamente y asesorarse de los mejores en mundo. La pandemia de Covid-19, lo exige.

Las llamadas de alerta de la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, sobre el manejo que se realiza en México de la pandemia, no les hace caso en lo más mínimo. Es tal su arrogancia, prepotencia, insolencia, jactancia, pedantería, presunción e impertinencia, que no hace caso a los verdaderos científicos y médicos que dejan sus vidas en laboratorios y hospitales, al pie de las camas de los enfermos.

Él, cómodamente, toma medidas desde un escritorio y con una enorme sonrisa, pretende explicar a las familias de más de 100 mil muertos en el país por el Covid-19, por qué ha fracasado su estrategia de contención de la pandemia, por una parte, y la aún más grave crisis económica que ensombrece a todos los hogares del país.

No entiende de leyes, y la orden que les hace para que cumplan para que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La fracción XVI del artículo 73 de la Constitución, refiere al Consejo de Salubridad General, mismo que dependerá directamente del Presidente, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.

Para que lo sepa el subsecretario Hugo López, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Congreso de la Unión.

Con los diputados y senadores, y hasta con el Presidente es insolente. Los resultados están a la vista. Oficia: 110 mil muertos y más de 1 millón de contagiados; el nivel más alto de mortandad por el virus y, lo peor, no hay una política para atenuar los efectos de la crisis sanitaria.

Un fracaso, pues de Hugo López.

PODEROSOS CABALLEROS

PEMEX, FUENTE DE INFELICIDAD

Parece que el director de Pemex, Octavio Romero, conoce muy bien a la familia del Presidente López Obrador y les cumple todos sus deseos. El caso de Felipa Obrador, es realmente un escándalo. Nos habían dicho que había que ser pobres para ser felices. Yo no entiendo la obsesión de Felipa, Pío, cuñadas y otros familiares de AMLO, que no quieren ser felices. Hoy sabremos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

CITI BANAMEX

Ante as cifras del INEGI, que afirman que en México hay más de 7.8 millones de personas que padece algún tipo de discapacidad y solo 25% tienen acceso a un empleo, Citibanamex, que dirige Manuel Romo, renovó el Comité Directivo de la Red de Inclusión de Personas con Discapacidad México, cuyo objetivo es propiciar y normalizar un ambiente inclusivo y con accesibilidad para todos los colaboradores, clientes e integrantes de grupos de interés que tenga alguna discapacidad. El objetivo, como lo fija la ONU, es no dejar a nadie atrás en el acceso al derecho a la educación, el crecimiento económico y el empleo digno.

